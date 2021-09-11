快訊／明霸克露便道將沖毀　13：30預警封閉！山區囤糧病患強撤

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區「明霸克露便道」8月7日因豪雨土石流遭沖毀，這次面臨璨樹颱風又要來襲，公路總局表示，因為預估本周末雨量將達豪雨等級，將於今（11）日13點30分實施預警性封閉，目前已知留在復興以上部落民眾約有400人，桃源區區長也指示應提早撤離，避免受困。

▲公路總局將於13:30預警性封閉明霸克露便道。（圖／公路總局提供）

明霸克露橋8月7日遭豪雨沖斷，經過公路總局甲仙段搶修，終於在8月25日以涵管便道作為緊急搶通，不過，璨樹颱風影響，經研判中央氣象局水情情資，預估本周末雨量將達豪雨等級，公路總局已指派該路段搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒。

▲公路總局將於13:30預警性封閉明霸克露橋。（圖／公路總局提供）

同時該路段將於今日13點30分實施預警性封閉，並己通知相關單位，但若山區降雨影響用路人安全，將提前啟動緊急封閉作業。如便道因颱風過後受損，目前南橫東段（往台東方向）因施作明隧道工程己進行明隧道基礎工作，目前車輛無法通行，且本次南橫東端路段預估雨量將超過大豪雨等級，用路人通行風險極高，將不開放再次緊急通行。

甲仙段9日也邀集桃源區公所、復興以上三里里長、六龜分局等單位召開璨樹颱風前防災整備會議，目前明霸克露橋涵管便道作為緊急通行，抗災能力約僅可抵抗24小時雨量約50mm，但這次雨量預估將達400mm以上，經桃源區區長表示復興以上三里2週備糧已整備完成。

桃源區區長指示目前留在復興以上部落民眾人數約400人，這次事件為提前可預知便道流失，也請復興以上三里應預為提早撤離，下山依親，避免受困。

另外，洗腎病患已撤離至勤和以下部落，其餘有預定就醫需求的人員，桃源區公所今中午前強制撤離病患或有就醫需求民眾。