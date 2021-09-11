璨樹為什麼沒風？「中央山脈阻擋」最強風雨全灌這　鄭明典說話了

▲璨樹颱風眼牆通過區域風力強勁。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／台北報導

第14號「璨樹」減弱成中度颱風，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，未來可能持續減弱，璨樹暴風圈正在影響東南端、南端陸地，風雨漸增，但侵襲台灣時仍是較強的中颱，加上風雨紮實集中在暴風環流內，颱風中心行經的附近地區要特別注意，尤其綠島、蘭嶼。局長鄭明典解釋，璨樹眼牆雲系即將通過蘭嶼「預期有大半個夜晚會是狂風暴雨！」

伍婉華在下午5時30分預報指出，傍晚開始各地起風，綠島、蘭嶼最接近颱風中心，有12到13級強陣風，恆春半島、新北市風力也逐漸增強，恆春、花蓮、新北強陣風9到10級，平均風力7級或強陣風10級以上的地區越來越大，換言之，達到放颱風假標準的地區也增加，除東半部的宜花東、恆春半島，新北的風力預測也已達標。

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▼璨樹將通過蘭嶼「大半個夜晚狂風暴雨」，受中央山脈阻隔風雨主要在東半部。



目前基隆北海岸、東半部、恆春半島斷續有雨，雨勢越晚會越明顯，花東、蘭嶼已有較強雨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島將有大雨或豪雨，入夜到12日清晨降雨環流開始影響西半部，12日除了東部外，其他各地雨勢漸增，北部、東北部、北部山區將有豪雨以上等級降雨，13日後颱風遠離，中南部仍斷續有雨。

【豪雨特報17:15】

豪雨地區－宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣

鄭明典說明，璨樹颱風眼牆雲系即將通過蘭嶼，預期有大半個夜晚會是狂風暴雨。至於有人問，為什麼颱風已經這麼近了，還不見強風？他說這是璨樹特殊的地方，很多經過地區的地面站都沒量到強風，但都卜勒氣象雷達確認，在1公里以上區域，璨樹颱風的環流的確非常強勁，「蘭嶼很快會起風」。

災害預報士賈新興分析，雖然璨樹稍微減弱，但基本上還是維持強颱等級；璨樹伴隨偏北分量，向北以平行台灣海岸線移動，12日上午8時中心非常接近花蓮外海，逐漸北上，預計13日暴風圈有機會脫離台灣海域，並於13日上午10時左右解除海上陸上警報。

賈新興表示，12日是颱風影響台灣最明顯時間，尤以中央山脈以東為主，慎防強風豪雨巨浪，中南部受影響較小。目前系集預報路徑有修正趨勢，略往東邊修正，但幅度小、不到50公里，其中系集部分成員顯示依然有朝台灣陸地接近機會，機率低不到1成。

降雨預報部分，11日開始整個花東恆春半島感受到風雨，入夜開始逐漸明顯，尤其高屏、花東隨著逐漸北上，但降雨主要落在中央山脈以東，有顯著降雨，尤其宜花交界要特別留意；隨著颱風北上環境轉呈明顯西風西南風，12日傍晚後到13日凌晨中南部開始降雨，集中在台中、苗栗山區為主，平地也有局部較大雨勢風力，受中央山脈阻擋效應，西半部風不明顯，等到颱風北上至東北角外海，桃園、新竹沿海地區風力相對較大。

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