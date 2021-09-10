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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「更保之愛‧深耕培育」邢泰釗：協助更生家庭脫貧，別再回頭！

▲▼更保台中分會提供更生人子女獎助學金，更保董事長邢泰釗、保護司長黃玉垣、台中地檢署檢察長黃謀信。（圖／記者吳銘峯攝）

▲更保台中分會提供更生人子女獎助學金，更保董事長邢泰釗（中）希望更生人子女能夠脫貧。（圖／更生保護會台中分會提供）

記者吳銘峯／綜合被導

更生人容易受到社會歧視，不容易復歸社會，因此更生家庭也常是貧困狀況，連孩子求學都有困難。為了避免更生家庭的下一代又繼續犯罪、惡性循環，臺灣更生保護會結合「如是社會福利公益信託基金」，提供更生家庭少年租屋金補助、獎助學金、學雜費等等費用，讓青少年就學無憂。臺灣更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗更稱許，「希望儘早協助他們脫貧，避免他們日後成為犯罪人，別再回頭。」達到更生復歸社會、避免再犯的目標。

55歲的老汪（化名）多次犯下毒品案件，最後與妻子離婚，帶著14歲的大女兒一起生活。無法找到穩定工作的老汪，連居住的地方都沒有，還要養女兒，讓他一籌莫展。今年3月間，台中地檢署觀護人給了老汪一張「更生保護會更生人子女助學金申請書」，老汪半信半疑送件申請，結果老汪女兒真的還拿到了生平第一次更生保護會的助學金2000元，這才相信更生保護會真的是有在做事，不只協助更生人，還協助更生人子女。老汪到臺中更保領錢時，對工作人員的熱情、親切，讓老汪「揪乾心」，更保人員關心老汪有沒有工作﹖工作適應嗎﹖跟女兒相處﹖更保還知道老汪生活捉襟見肘，還幫老汪申請租屋補助，讓小孩有個比較好的讀書環境。不僅如此，疫情期間，更保還派人將抗疫關懷箱宅配到老汪家中，老汪收到了米、蔬菜、生活物資，此外女兒還領到勤學紓困─數位學習平板電腦，老汪的女兒再也不用以小小手機線上學習。

本次更保補助的助學計畫「扶助少年飛揚向前計畫」，提供每位符合資格的少年最長6個月之在外租屋金補貼，少年覓得穩定工作後，採租金補助「逐漸退場」之機制。另外具有學籍之少年，成績未達更生保護會原獎助學金申請標準者，其操行成績達60分以上，家庭經濟不佳者，得發給每學期最高新臺幣6千元助學金。名額部分，受保護處分或曾受保護處分之少年預計申請租屋金補貼至少5名；助學金25名，由臺中地方法院少年法庭組成五人審查小組審查通過，即可給予租屋金補貼及助學金。本次補助先由臺中地方法院專案試辦一年，更保與富邦集團旗下「如是社會福利公益信託基金」總計補助60萬元。

另外因應疫情影響，更保持續推動「家庭支持勤學紓困」方案，由更保與「如是社會福利公益信託基金」總計補助40萬元，提供本學年第一學期就讀國小、國中、高中職之更生人家庭支持服務方案之弱勢家庭子女，補助學雜費、制服費、學習用品等費用，每位新生補助上限2千元，預定補助25位更生人子女。另外基於疫情期間視訊教學之需求，提供載具設備、數位學習補助，協助家庭支持服務方案之弱勢家庭子女具國小中高年級、國中、高中職在學身分者，因貧困弱勢缺乏數位學習之設備致影響學習，經評估後，提供每位一組平板載具及網路設備，達到不停學、持續成長之目標。預定補助54位更生人子女。

此外，更保臺中分會在2009年起，就運用臺中地檢署緩起訴處分金暨各界捐款，提供清寒更生人子女助學金，今年更新創設「深耕教育」獎學金，由分會主任委員、常務委員、委員及顧問團顧問暨企業廠商合力捐贈「更保深耕教育獎學金」200萬元，獎勵品學兼優之更生人子女順利完成學業。也首創「更生人子女獎助學金線上申辦e指通」便民申請服務，可以線上申請，便免人流傳染疫情。

▼更保台中分會提供更生人子女獎助學金，更保董事長邢泰釗（左）與接受協助的更生人老汪（中）。（圖／更生保護會台中分會提供）

▲▼更保台中分會提供更生人子女獎助學金，更保董事長邢泰釗、保護司長黃玉垣、台中地檢署檢察長黃謀信。（圖／記者吳銘峯攝）

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