熊貓外送飲料遭口罩女攔下「訂餐者被隔離」！原來竟是惡搞

▲男子叫外送，竟被人惡搞說自己被隔離。此為示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子去年4月間透過熊貓Foodpanda叫飲料，戴姓外送員抵達社區大門時，有一名戴口罩的長髮女子攔住戴男，說陳男「剛回國被隔離，不能上餐上樓。」戴男一度嚇得不敢上樓。陳男得知後，懷疑是樓下鄰居惡搞，提出告訴。一審將鄰居判罰金3萬，但上訴二審後，高院認為查無實證證明是鄰居散佈謠言，逆轉改判無罪確定。

判決指出，陳男住台北市某公寓大樓五樓，他與四樓的蕭姓女住戶素有嫌隙。去年1月間，疫情爆發沒多久，陳男就返回國內。他在4月10日晚間透過Foodpanda叫飲料，由戴男負責外送。戴男在晚間7時56分抵達一樓大門，正想按門鈴上樓送餐。

這時一名黑色長頭髮、戴眼鏡、戴口罩的女子叫住戴男，對戴男說陳男是「五樓住戶先前出國，現已被隔離，你不能送餐上去，必須請五樓自己下來拿。」女子說完就關上鐵門。戴男心生猶豫，只好再打第二通電話，經過確認後才上樓送餐。陳男不滿自己被說染疫，懷疑是四樓蕭女搞鬼，提出妨害名譽告訴。檢方偵辦後，蕭女坦承當時遇到外送員，但當時僅對外送員說地址正確，隨後就出門倒垃圾，並未提到任何疫情的事情，但檢方不採信，仍依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》「散播不實疫情罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定蕭女有罪，判處罰金3萬元。案經上訴，高等法院二審卻出現逆轉判決。高院認為，當時戴男遇到的女子配戴口罩，臉部下半及大部分鼻部均遭口罩遮掩，且該女上樓後，電梯最後停駐在7樓，亦非蕭女所居樓層。再加上這處公寓大樓出入人員並非少數，故在這種狀況下，外送員很有可能錯誤指認。

此外，高院也認為，該名女子說陳男在隔離，但因防疫需要而為居家隔離，並非社會應為負面評價之事，沒有詆毀名譽。另外本罪處罰乃因擔憂疫情謠言經過多數人、多次轉傳、快速擴散所造成的風險，本案中的女子，僅向外送員一人傳遞訊息，並非向多數人「散播」訊息，並不該當本罪。最後高院以查無實證為由，改判蕭女無罪，全案確定。