　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熊貓外送飲料遭口罩女攔下「訂餐者被隔離」！原來竟是惡搞

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲男子叫外送，竟被人惡搞說自己被隔離。此為示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子去年4月間透過熊貓Foodpanda叫飲料，戴姓外送員抵達社區大門時，有一名戴口罩的長髮女子攔住戴男，說陳男「剛回國被隔離，不能上餐上樓。」戴男一度嚇得不敢上樓。陳男得知後，懷疑是樓下鄰居惡搞，提出告訴。一審將鄰居判罰金3萬，但上訴二審後，高院認為查無實證證明是鄰居散佈謠言，逆轉改判無罪確定。

判決指出，陳男住台北市某公寓大樓五樓，他與四樓的蕭姓女住戶素有嫌隙。去年1月間，疫情爆發沒多久，陳男就返回國內。他在4月10日晚間透過Foodpanda叫飲料，由戴男負責外送。戴男在晚間7時56分抵達一樓大門，正想按門鈴上樓送餐。

這時一名黑色長頭髮、戴眼鏡、戴口罩的女子叫住戴男，對戴男說陳男是「五樓住戶先前出國，現已被隔離，你不能送餐上去，必須請五樓自己下來拿。」女子說完就關上鐵門。戴男心生猶豫，只好再打第二通電話，經過確認後才上樓送餐。陳男不滿自己被說染疫，懷疑是四樓蕭女搞鬼，提出妨害名譽告訴。檢方偵辦後，蕭女坦承當時遇到外送員，但當時僅對外送員說地址正確，隨後就出門倒垃圾，並未提到任何疫情的事情，但檢方不採信，仍依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》「散播不實疫情罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定蕭女有罪，判處罰金3萬元。案經上訴，高等法院二審卻出現逆轉判決。高院認為，當時戴男遇到的女子配戴口罩，臉部下半及大部分鼻部均遭口罩遮掩，且該女上樓後，電梯最後停駐在7樓，亦非蕭女所居樓層。再加上這處公寓大樓出入人員並非少數，故在這種狀況下，外送員很有可能錯誤指認。

此外，高院也認為，該名女子說陳男在隔離，但因防疫需要而為居家隔離，並非社會應為負面評價之事，沒有詆毀名譽。另外本罪處罰乃因擔憂疫情謠言經過多數人、多次轉傳、快速擴散所造成的風險，本案中的女子，僅向外送員一人傳遞訊息，並非向多數人「散播」訊息，並不該當本罪。最後高院以查無實證為由，改判蕭女無罪，全案確定。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

獨／不只高嘉瑜！法院認證林秉樞恐嚇前女友　嚇死人語錄一次看

大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

快訊／連警車都挨撞！大貨車台61線煞不住　「黑白郎君」慘破相

獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是

快訊／宜蘭小吃店火警！整間店遭烈焰吞噬　傷亡不明搶救中

逼女網友當情人遭拒...暴走男搶手機、亮刀！硬載她回家軟禁

桃園女遭不明人士潑熱開水！　頭、胸部9%二度灼傷

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

獨／不只高嘉瑜！法院認證林秉樞恐嚇前女友　嚇死人語錄一次看

大馬歌手丘沁偉現身！警：你是「三條通」...他當庭狂抖濕身急送醫

快訊／連警車都挨撞！大貨車台61線煞不住　「黑白郎君」慘破相

獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是

快訊／宜蘭小吃店火警！整間店遭烈焰吞噬　傷亡不明搶救中

逼女網友當情人遭拒...暴走男搶手機、亮刀！硬載她回家軟禁

桃園女遭不明人士潑熱開水！　頭、胸部9%二度灼傷

大陸已有11億人完整接種疫苗　Omicron來襲邊境壓力加大

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

鵜鶘210公分中鋒三分8投7中　轟39分退快艇追上柯瑞一紀錄

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

驚悚畫面曝！台中工人施工跌入下水道…頭部重創慘死

即／高雄活埋現場慘況曝　怪手司機已無呼吸心跳

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

不知水還沒流光　工人切割管壁被負壓吸入慘死

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」反遭一拳KO

更多熱門

相關新聞

北市不買第三劑疫苗？柯文哲這樣說

北市不買第三劑疫苗？柯文哲這樣說

台北市政府明年度預算中的28億元，要拿來購買新冠肺炎第3劑加強劑疫苗，不過台北市議會民進黨團總召梁文傑30日於臉書提及，台北市政府決定不買疫苗了。對此，台北市長柯文哲回應，衛福部長陳時中說已購買3500萬劑疫苗，目前北市府就先保留預算科目，並將經費變成1000元，必要時再追加。

鈕承澤花蓮入監先隔離　首餐3菜一湯簡單隆重

鈕承澤花蓮入監先隔離　首餐3菜一湯簡單隆重

快訊／議員爆柯文哲「不買第三劑疫苗了」

快訊／議員爆柯文哲「不買第三劑疫苗了」

疑妻有新歡莽男殺了她　二審改輕判

疑妻有新歡莽男殺了她　二審改輕判

疫苗怎麼打　建議視Omicron演變

疫苗怎麼打　建議視Omicron演變

關鍵字：

法律人權熊貓口罩隔離惡作劇防疫高等法院無罪

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面