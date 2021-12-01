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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／Kyle Rittenhouse案無罪啟示

▲▼李騰豪斯（Kyle Rittenhouse）在威斯康辛基諾沙（Kenosha）衝突中開槍釀2死1傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國少年Kyle Rittenhouse在威斯康辛州Kenosha衝突中開槍釀2死1傷，陪審團以正當防衛為由判其無罪，引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

在2021年11月17日，美國威斯康辛州巡迴法院的陪審團，針對2020年一名青少年Kyle Rittenhouse持槍殺死兩人、擊傷一人的案件，以正當防衛為由判處無罪，致引發兩極化的議論，美國總統拜登甚至也表達不滿。這起案件到底是在彰顯人民參與審判的可貴，抑或又再觸動種族歧視的神經，都值得關注。

2020年8月，在美國威斯康辛州的 Kenosha，因有警察在臨檢時，連開7槍射殺無攜帶任何凶器的黑人Jacob Blake，引發公民團體的示威，致使當地政府宣布宵禁，卻使抗議活動益發加劇。有人利用社群網站號召民眾前往該地區，以保衛當地居民的生命及財產安全。當時17歲的Kyle Rittenhouse，即從伊利諾州前往威斯康辛，加入當地臨時組成的民兵組織，並持有致命性的槍械。

當地警察雖嚴格執行宵禁，卻僅驅逐抗議民眾，對於持槍的民兵組織，卻以協助警察維持治安為由，並不要求其必須遵守宵禁的相關規定，致使民兵可在社區持槍遊走。

促發案件發生的原因在於某天夜裡，因警察執行宵禁，就驅逐在公園集結的示威民眾。驅離迫使群眾往社區移動，致與民兵組織接觸，雙方出現衝突，互相叫囂。就在兩方人馬分別散去後，有抗議民眾見到年紀輕輕的Kyle Rittenhouse卻持有致命槍械，即上前跟蹤，並持手提袋對其攻擊。Kyle Rittenhouse於慌亂下，開槍後逃往社區。有示威群眾追趕，欲取下其槍枝，又有一人因此被擊斃、一人受傷。Kyle Rittenhouse立即舉雙手走向鎮暴車，向警方投降，因此被捕。

雖殺人與被殺、被傷者皆為白人，但因起於黑人無辜警察所殺，以及充滿白人至上的擁槍主義者，都無可避免使此案被烙印上強烈的種族色彩。尤其是在Kyle Rittenhouse遭羈押期間，民兵組織也發起示威抗議，並將抗議種族歧視的標語，即「Black lives matter」（黑人的命也是命），改成「Kyle Rittenhouse lives matter」（Kyle Rittenhouse的命也是命），並發起募款活動，以籌措律師費，並也因此有律師願意免費為其進行辯護。

因此案發生於美國大選期間，當時代表民主黨參選的拜登，立即譴責民兵組織的無法無天，但時任總統川普卻大力讚揚Kyle Rittenhouse的英雄行為，致為此案再添自由與保守、黑與白衝突的柴火。

而在2021年11月，此案正式進入陪審團審理，無論法庭內外都充滿火藥味。檢方雖一次列有9個訴因，擺出一定要讓被告入監的態勢，但被告則以正當防衛為抗辯。至於是否有正當防衛的情狀，除了傳喚諸多目擊者交互詰問外，即是當庭勘驗現場錄影內容。但因現場影片有多位民眾拍攝，甚至警方的空拍機，但都有各自的死角且多屬片段，故到底要勘驗哪些影片便引發爭執。

而此案一開始，總共選了20名陪審員，但在審判過程中，一人因生病、一人因向法警開了被害人的玩笑而遭剔除，並在言詞辯論終結後，才由被告抽出6人為備位陪審員。至於12位陪審員，總共有7位女性、5位男性，白人占11位。而此案的評議時間，竟花了三天的時間，這必然是因要達成一致決，以避免僵局判決所致。故雖然評議的結果認定屬正當防衛，但可以想像，在評議過程中，必有相當激烈的爭辯。

而如果單純只看被害人先對被告攻擊來看，被告主張正當防衛，確實有其正當性。只是由於影像與目擊證詞的片段性，還是有各自解讀的極大空間，且就算正當防衛之情狀，但以致命武器對抗非槍械之攻擊，恐也有防衛過當，而非絕對無責之問題存在。

更值得觀察的是，陪審團的白人有11位，雖與威斯康辛州白人占98％的比率相符，但是否在選任程序，有色人種即被以無理由的剔除權加以排除，也是此案難以得知，卻可能是決定評議結果的關鍵因素。總之，Kyle Rittenhouse的無罪，到底是象徵司法民主化的勝利，抑或又是一個帶有種族偏見的結果，又陷入兩極化思維的各自解讀。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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