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各地風雨時程出爐！璨樹「暴風圈明午觸陸」　大台北等3區雨最猛

▲璨樹颱風。（圖／RAMMB）

▲璨樹颱風幾乎已在台灣家門口。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹風速強、速度快，是2016年颱風莫蘭蒂以來，最強的侵台颱風，預計周六晚上至周日上午影響最大，明天中午前後颱風暴風圈將觸陸，北北基桃、東部、恆春半島等地風雨最明顯，離島地區蘭嶼、綠島也要注意強風豪雨。

臉書專頁天氣即時預報表示，璨樹風速強，近中心風速50~70m/s，是繼2016年「莫蘭蒂」以來，侵襲台灣之最強風，且速度快，璨樹在通過台灣時，導引氣流漸趨明顯，時速約15到20m/s，無滯留狀況。

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而直接影響的區域包括蘭嶼、綠島，將有核心劇烈風雨，東部、恆春半島、北北基、桃竹也會有強風豪雨，而苗栗、中南部、澎湖則是會間接影響，將有陣風陣雨。不過最新預報顯示，颱風有往東偏離趨勢，若按此則風雨程度將減小。

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲北北基桃都將因颱風影響有狂風暴雨。（圖／記者林敬旻攝）

關於各地風雨時程，今日颱風仍遠，蘭嶼、綠島注意陣風。周六中午前颱風逐漸靠近，北北基桃、東部、恆春半島開始出現陣風、陣雨。下午颱風更靠近且暴風圈觸陸，北北基桃、東部、恆春半島風雨加大，尤其「蘭嶼、綠島」注意強風豪雨。

明晚颱風最近，直接影響區域風雨最劇烈；其餘地區也有陣風陣雨。而周日颱風仍在台灣上空或附近，風雨仍明顯。到了晚上，颱風逐漸遠離，風雨漸緩。

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風周末影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

在路徑變數方面，依照目前各國模式模擬，颱風路徑有往東偏離趨勢，日本氣象廳稍早也已有修正路徑為「不登陸台灣」。若按此模擬，則颱風對台灣的影響程度將降低，主要影響區域也往東部縮減，未來12小時須密切關注。

天氣即時預報提醒，這是繼2016年「莫蘭蒂」颱風後，可能直接侵襲台灣之最強颱風，還是請大家做好防颱措施，尤其「東部、北部、恆春半島」民眾務必注意。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，氣象局將於下午五點半發布陸上颱風警報，颱風路徑很接近東部陸地，東台灣未來兩天很可能放颱風假，且因全台都在暴風圈範圍內，各地均須防範強風豪雨，而預計下午五點半後18小時，約明日中午前後，颱風暴風圈就會接觸南台灣陸地。

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