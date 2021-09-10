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高雄、京都簽署協定書　陳其邁再謝日本贈疫苗「患難見真情」

▲▼高雄市與日本京都市今日舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市與日本京都市今日舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市與日本京都市今（10）日上午於高雄市立歷史博物館舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式，高雄市長陳其邁表示，高雄與京都的緣分，早在百年之前，以京都市右京區高雄山為名進行改制，奠下了雙方在歷史上深厚的羈絆，今日協定書的簽署，將是未來高雄與京都擴大合作的基礎，也為兩市交流寫下新的一頁。另外，他也再次感謝日本捐贈台灣340萬劑疫苗，永遠記得患難見真情。

今日簽署儀式由陳其邁與日本京都市市長門川大作跨海視訊簽署，駐日本代表處謝長廷代表、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次等人也共同見證。雙方宣示在產業、觀光、文化、運動等領域推展互動交流，持續深化台日友誼。

陳其邁也再次感謝日本政府及國民，除了長年支持台灣參與國際社會，更在台灣Covid-19疫情嚴峻的時候，連續捐贈340萬劑疫苗，這份雪中送炭、患難見真情，台灣人民一定會永遠記得。

▲▼高雄市與日本京都市今日舉辦「高雄協定書」視訊簽署儀式。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁也再次感謝日本政府及國民，連續捐贈340萬劑疫苗。（圖／高雄市政府提供）

他表示，期盼未來在國際疫情趨緩之時，雙方能夠儘早交流互訪，除感受兩城市的獨特魅力，也能夠在人文歷史、科技經濟、城市發展等領域，搭起更多合作的橋梁，共同努力將台日關係推展至另一個高點。

行國處表示，高雄市於1920年更名改制，從原本的「打狗」改為與日文發音相近的「高雄」（日文發音Takao），與京都境內「高雄山」同名，為兩市緣份埋下種子。

日本台灣交流協會將2021年定位為「日台友情年」，高雄市政府也響應推出「日台友情×高雄」系列活動，並將9月定為高雄的「日台友情月」，其中史博館「往返島嶼─1930台日旅情特展」於今日開展，預計展至11月7日。

▲▼「台日友情」駁二開展，上百位日本漫畫家簽名板傳遞感謝情誼。（圖／高雄市文化局提供）

▲「台日友情」駁二開展，上百位日本漫畫家簽名板傳遞感謝情誼。（圖／高雄市文化局提供）

另外，「台日友情Always Here, Now in TAKAO」動漫主題展，即日起至9月26日也於駁二藝術特區大義區C7動漫倉庫展出，長陳其邁今也與加藤英次一同到駁二看展，簽繪祝福簽名板，更模仿台日友情主視覺勾手拍照，展現台日好交情。

高雄為了表現歡迎與感謝，策畫了「絆：阿公阿嬤的日本時代」高雄記憶單元，以及「台日友好」高雄插畫家串連單元，與103面「日本漫畫家感謝簽名板」共同展出。

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