松山區1位國中生確診為足球校隊　匡列隔離破百人

▲台北市長柯文哲主持防疫記者會。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市松山區某國中傳出有確診個案，北市府經過疫調後發現，該生同時是足球校隊外晚上還有上家教班，等於第一層可能有直接接觸的同班同學、足球隊、家教班，加上列為第二層接觸的前述成員之家人，一共有1百多人要匡列隔離。

針對松山區國中生確診，柯文哲表示，「學校的結構，常常會造成需要隔離的人很多」，一個國中生確診全班隔離，但那個同學本身又是足球校隊，除了上課跟同班同學有接觸，下課又跟足球隊有接觸。

而足球隊是全校各班來的，導致一下需要匡列的人變成足球隊有的班級都被匡列，且還有他的家人，還有補習班。

副市長黃珊珊表示，10日雖然有5間學校有停課狀況，但多屬預防性停課，台北市有確診的只有1位松山區的國中生，之前停課的都是跟新北幼兒園有關。黃說，國中生部分已請中央做基因定序，但是因Ct值已大於30，所以定序不一定做得出來。目前感染源的部分正在做釐清，要了解他這幾天的活動史。

黃珊珊也提到，該名確診國中生的狀況比較特別的是，外婆住在板橋，這次不舒服到板橋的醫院做採檢，這部分也不能排除地緣關係。黃指出，目前妹妹是陰性，媽媽的報告還沒看到。不過現在所有接觸者，同班同學、足球隊員、家教班老師學生，目前全部都匡列。

黃珊珊表示，該案的匡列人數比較多，因為同班同學就有29位再加1位轉學生，還有足球隊的19位學生，還有接觸者的同住家人，目前有1百多位。疫調的進程會有增加，會再確認接觸關係。