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2022出征新北對戰侯友宜？　林佳龍：我完全沒有想選舉

▲前交通部長林佳龍出席《衝破黨禁 1986:民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部前部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022年選戰倒數，交通部前部長林佳龍卸任後回歸民間，近期展開「光合之行」拜訪各地老朋友，又頻頻被點名為出戰2022新北市長的潛在人選。林佳龍10日受訪說，他目前沒有想這些問題，現在專注在走訪民間、傾聽民意，「至於下一個角色是什麼，我完全沒有去思考選舉的問題」。

林佳龍今天出席《衝破黨禁1996》新書發表記者會，再度在媒體面前露面。他會前接受媒體訪問說，他現在展開「光合之行」，深入基層、傾聽民意，也去尋找各個角落發光的人，把這些年想做的事情完成，希望聚合起來能有更大的能量，發揮正向的力量。

林佳龍強調，人民不在乎誰選什麼，而是在乎誰能真正幫人民解決問題，所以他先從傾聽、請益開始，這樣「聚合」的能量，相信一定會給未來的政府或政黨作為推動台灣改革和發展的參考。

媒體問及，是否有意代表民進黨征戰新北，林佳龍說，「我目前都沒有去想這些問題」，就是與民同在、與民同行，也透過這樣的過程，讓自己沈澱，「至於下一個角色是什麼，我完全沒有去思考選舉的問題」。

此外，針對林佳龍子弟兵、台中市新聞局前局長卓冠廷近期表態有意參選新北市議員，林佳龍回應，卓冠廷還在評估中，自己對於年輕人有機會接受民意洗禮、爭取民意支持，一向是抱持正面的態度。

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