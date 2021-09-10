買台北房給妻小他留高雄！小三列隊富商狂吃　83歲淪落榮民之家



▲富商因年輕時風流史不斷，晚年獨自住進榮民之家。（示意圖／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

一名富商年輕時事業有成，擁有眾多房產，還在台北買房給妻兒住，但其實是為了方便「照顧女性友人」；後來富商事業走下坡，窮苦潦倒，還住進榮民之家，現在還要求妻子和孩子養老，法官認為富商風流史不斷害婚姻破裂，因此判准兩人離婚。

判決指出，一名富商年輕時事業有成，與太太結婚並育有一子，但後來富商出軌，在台北買了棟房子讓老婆把小孩帶去台北住，自己則在高雄，實際上是方便與外遇對象往來。後來小孩上高中後，老婆陪著小孩去美國唸書，約5年後回台後，發現高雄住處已經被外遇對象霸佔，富商太太不得已投靠娘家，雙方就此分居。她後來罹癌，先生卻不聞不問，也沒付過任何生活費用及孩子學費、扶養費，甚至向她借的1千萬元都沒歸還，現在他卻因散盡家產流落療養院，還要求母子倆養老，希望法院能判決兩人離婚。

富商則表示，當時早年事業有成，對太太照顧有加，為她添購不少房產，也照顧很多女性友人，但晚年事業開始走下坡後，太太則不顧夫妻情誼，捲款搬離住處，拒絕與他同居，而他現年83歲，窮苦潦倒，身體還有許多病痛，太太也沒來探視、照顧他，導致他孤苦無依，只能先住在榮民之家，希望雙方能回復過往夫妻情誼，不希望離婚。

法官傳喚曾在富商公司工作的羅姓婦人出庭作證，現在為里長的羅婦證稱，當時富商常常在外面帶他的女朋友吃飯，還會說：「這是我新交的女友」、「這是我老婆」，不會避諱，且大家都知道他的女友不只一個。後來富翁去住榮民之家後，羅婦也會去看他，當時富商感慨「如果不把老婆趕走，我應該就不會去住榮民之家了」。

兩人孩子也表示，小時候大多時間都與媽媽同住在台北，而母親被趕出家門時，他有去幫忙收拾，母親罹癌期間，父親也未曾來台北探望或照顧，現在只希望父母能趕緊離婚，不然母親為此事也很煩。

法官認為，富商多次與不同女子過從甚密，足以破壞婚姻幸福圓滿，且兩人長期分居，至今已13年未聯絡，絲毫無婚姻共同生活可言，徒有婚姻之名，但缺乏婚姻關係應有的誠摰相愛基礎，因此判准兩人離婚，可上訴。

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