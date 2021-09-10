夫政大畢業嗆妻沒讀大學、去的機場比妳搭過的公車多　准離

▲丈夫國立大學畢業嗆聲妻子沒讀大學。法院判准離婚。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子與妻子結婚超過40年，但他自恃國立政治大學畢業，經常鄙視、訕笑妻子沒讀大學，又常大吼大叫、甩門，還嗆「經過的機場比被妻子搭過的公車還多」，甚至動粗。妻子起訴請求離婚，一二審均判准離婚，陳男還須賠償80萬元。案件確定後陳男提出再審，但高院認為再審無理，駁回請求。

判決指出，2夫妻1973年結婚，婚後在台北市大安區共同經營公司，兩個女兒已成年，並於國外就學、成家。但近幾年夫妻間關係生變，陳男動輒對妻子發飆、大吼大叫，讓妻子難以忍受，決定訴請離婚。妻子起訴主張，丈夫長期以言語、文字指責，又以經濟上不法行為侵害自己的權利，已經是不堪同居之虐待，請求離婚，並要求丈夫賠償100萬元。

法院審理時，傳喚2人的女兒作證，女兒證稱「爸爸在媽媽旁邊沒辦法控制自己的行為和說話，我一定要說爸爸虐待媽媽，雙方不可能在一起。爸爸一天到晚吼媽媽、批評、輕視媽媽，會在媽媽面前甩門、恐嚇威脅詛咒，在家裡到處留很糟糕的字條給媽媽」。「有一天半夜媽媽打電話給在美國的我，媽媽尖叫、哭著說救命，說爸爸用手掐她，她很擔心自己的生命安全...還有一次，我回臺灣探親，我看到媽媽臉有瘀青，媽媽說爸爸打她，打到她的頭，幾乎倒在地上...也曾有一次媽媽打電話告訴我，她不敢回家，不知道回家是否還可以活著，爸爸吼她要讓她上社會版...」

一審法院認定確實構成不堪同居之虐待，判准雙方離婚，陳男必須賠償80萬元給與妻子。陳男上訴二審，高等法院審理後，更發現陳男留給妻子的紙條上「強調自己畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸於妻子，即使妻子比他人強，也是丈夫調教的，因為丈夫經過的機場比妻子搭過的公車還多...」、「因為有丈夫在外擋風遮雨，才有妻子的好生活，妻子得了便宜還賣乖。」

高院最後也認為這構成不堪同居之虐待，還是判准離婚，判丈夫賠償80萬元。案件確定後，陳男還是不滿離婚，提出再審，而高等法院審理後，認為陳男再審無理由，駁回再審。