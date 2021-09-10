LIVE／「埃及爸」妻兒與幼兒園感染同株Delta　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。新北市今天新增1例，為看病時驗出的個案，市長侯友宜上午表示，幼兒園群聚事件無新增案例，下午再度召開疫情記者會說明最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心稍早公布幼兒園最新定序，「埃及爸」一家當中的媽媽和小孩2人定序結果出爐，都是感染同一序列Delta，指揮官陳時中表示，與幼兒園群聚為同一傳染源。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國(案16174、案16175)、土耳其(案16176)、日本(案16177)、亞美尼亞(案16178)入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）