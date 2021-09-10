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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／侯友宜最新說明　防Delta流竄社區3天篩檢破萬人

記者楊蕓／新北報導

新北幼兒園群聚延燒至板橋某社區，昨（9）日再增加1名裝修工染疫，其妻採檢後也確診；另外，「埃及爸」的哥哥及表哥同行入境也確診，整起群聚累計已27人染疫。傳出埃及爸的2名親屬因工作因素，足跡遍布多個縣市，衛生局持續疫調中。新北市長侯友宜10日上午召開疫情說明會說明最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

幼兒園群聚案截至目前已累計27人確診，9日板橋社區再增1名非住戶的裝修工人確診，居住在台北市，其妻子採檢後也確診，「埃及爸」的哥哥及表哥同行入境也確診，暫列境外移入個案，病毒定序證實為Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。

▲▼新北市長侯友宜0909疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開疫情說明會。（圖／新北市政府提供）

為防堵疫情擴散，被匡列居隔者在PCR結果出爐前，新北市採取預防性停課。教育局統計，8日預防性停課計3校4199人，9日新增13校3170人，累計16校、7369人受波及。不過好消息是，PCR採檢結果陸續出爐，共有13校共5220人均為陰性，10日可以復課，其餘共有3校2149名學生仍將繼續進行預防性停課。

至於防疫假部分，高中職以下（含公私立幼兒園）請自主防疫假的人數，7日統計有1851人，8日增加至2386人，9日更一口氣翻倍增加至4399人，佔總學生人數的1.09%，以幼兒園學童居多。

面對Delta變異株來勢洶洶，侯友宜提醒民眾都要提高警覺，尤其這次確診個案屬「同棟、不同樓層」，並提出4點呼籲，包括居家開窗維持通風（含衛浴空間）；落實「三明治洗手法」，養成觸碰公共場所物品前後手部酒精消毒習慣；社區公共空間如電梯、信箱區、交誼廳等加強消毒頻率；並落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防護措施。

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