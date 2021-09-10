邊境太鬆散？侯友宜率先抓到Delta　新北第一線防疫策略曝

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新一波Delta變種病毒入侵台灣，民眾質疑中央的邊境管制是否過於鬆散。率先抓到在社區流竄Delta案例的新北市，這3天就篩檢1萬2338人，高居全國之冠。新北副市長劉和然今（9日）也表示，新北站在第一線的策略就是專業加上科學，務實處理疫調。

近期爆發長榮機師突破性感染、新北幼兒園群聚事件，經過基因定序結果確定是Delta變異株，其中1位確診的埃及籍家長在8月4日返台，指揮中心指揮官陳時中指出，不排除此個案可能是感染源，但這部分還要進一步釐清。

對於Delta突破邊境，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，國內疫情復燃，這顯示台灣邊境太鬆散，才會攔不到機師，也攔不到埃及家長。

面對疫情恐再度復燃，新北市也快速展開防疫行動，全力圍堵Delta傳染鏈擴大。根據新北市政府統計，8月10日至9月8日共篩檢81276人，其中PCR陽性數為15人，陽性率為0.02%。

▲新北透過廣篩找出隱形傳播鏈。（圖／新北市府提供，下同）

新北市長侯友宜表示，面對疫情，新北市始終維持戒慎恐懼、嚴謹面對的態度，全面待命、全力備戰，努力防止疫情擴散，也請市民朋友多多配合政策，落實防疫，保護好自己和別人。

劉和然今則在防疫記者會上指出，大台北是一個生活圈，新北市跟台北是雙北，新北跟桃園也有接觸基隆、宜蘭都有，共同生活圈在防疫一定會有共同的聯繫跟溝通，「這次DELTA疫情防疫也跟台北保持暢通的方式聯繫，我親自跟黃珊珊副市長保持聯絡。」

至於像是餐廳內用，劉和然說，「共同生活圈的防疫方向會一致，可是會尊重各個地方的差異」，台北市跟新北市不僅是人口數不一樣，幅員遼闊性跟分布性的差異也很大，當討論過後回到彼此自己縣市特性來做決議，這部分一直持續討論中。

另外針對BNT是否希望能提前施打？劉和然說，疫苗是全國性有系統的作為，所以現在疫苗施打不管哪一種類型的疫苗，分布在哪一個年齡層，都要持續的往下施打，因為提高覆蓋率絕對是防疫重要的一環。