月薪10萬聘8年級生分裝毒咖啡　客製化走「潮牌風」

▲台中警方破獲販毒集團，該集團利用高薪聘請8年級生分裝毒咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

24歲的王姓主嫌看準毒品商機，在台南市區租用民宅，每月以5至10萬元等高薪，雇用6名都是20多歲的年輕人，負責分裝及運送毒咖啡，還依顧客喜好調配口味，完全客製化，例如包裝以「BURBERRY」作為商標，印上「B」英文數字，乍看像是潮牌商品，吸引年輕人購買，並利用網路作為販毒管道，令中南部地區買家趨之若鶩，台中市刑大陸續逮捕7嫌，並依毒品罪嫌送辦。

台中市刑大今年2月中旬接獲販毒情資，旋即成立專案小組全力偵辦及溯源追查，3月查獲其中一名林姓男嫌（20歲）北上送交毒品，進而循線南下破獲毒品分裝工廠，並查獲許男（24歲）、邱男（23歲）、易男（21歲）、邱男（21歲）和王男（25歲）共6名嫌犯，順利瓦解販毒集團。

王姓主嫌見事跡敗露，連夜將包裝機及磅秤等載離現場逃逸，警方當場查扣愷他命、毒咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤及現金4萬3千元，所幸及時查緝，才沒讓毒品流出市面，殘害青少年健康。

警方已將林嫌等7人依毒品防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經檢方偵結起訴在案，警方呼籲莘莘學子疫情期間，切勿因一時好奇而嘗試毒品，另販賣毒品更是罪加一等，警方將持續強化治安能量，對於毒品犯罪刨根究底之決心，堅持不懈。

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