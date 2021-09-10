被醉友「掐脖＋抓頭撞牆」硬上！洋裝妹崩潰慘叫　整棟樓都聽見

▲田男酒後發酒瘋性侵小花。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

田姓男子2020年4月18日邀約女子小花（化名）到租屋處飲酒，孰料，他卻發酒瘋，先是掐住小花脖子，再強抓小花頭部撞浴室門板，隨後強行性侵得逞。直到鄰居聽聞救命聲，經通知房東，全案曝光。台中地院審理後，依強制性交罪，將田男判刑5年。

判決指出，田男先前才因不能安全駕駛致交通危險案件，遭判刑6月，得易科罰金18萬，2018年1月28日才服刑完畢。然而，他在2020年2月、3月間於小吃部認識小花，同年4月18日邀約對方至租屋處與其他2名男性友人一起飲酒時，卻在2名男性友人離去後，發瘋似地掐住小花脖子，而小花當場大喊「殺人」、「救人」、「救命」等語，並用力踢踹抵抗，但他卻不罷手，反倒抓住小花頭部，朝浴室門板狀去，接著撞向地面、床邊鐵製書桌，最後撕開小花的洋裝性侵得逞。

住在樓上的鄰居聽聞物品摔落聲、以及小花的呼救聲，趕緊通知其父親、同時也是租屋處的房東上前了解，並喝止田男行為，報警處理，全案因而曝光。小花經送醫驗傷，確認受有後腦部頭皮血腫、脖子多處瘀血、左手小指擦傷等傷勢。

田男否認性侵犯行，辯稱小花當晚在友人面要跟他發生關係，還要求他給3000元，而他當場有給錢，目的是希望小花不要跟他發生性行為、別再來煩他，且當天小花還脫他上衣、褲子。

法官勘驗多名證人說詞，得知田男鄰居聽聞呼救聲，與房東登門查訪，見到田男、小花全身赤裸躺在床上，而田男仍試圖將房門關上，試圖阻止小花對外求援，因此最終不採信田男說詞，依強制性交罪，判田男有期徒刑5年。