【小英總統與高中生面對面論壇】9／12下午兩點線上看

活動小組／綜合報導

▲ 今周刊第六屆【總統與高中生面對面論壇】，9 / 12（日）14：00將於 ETtoday新聞雲網站、ETtoday新聞雲YouTube 同步直播。（圖／活動小組提供）

《今周刊》於9／12（日）將舉行第六屆【小英總統與高中生面對面論壇】，高中生們將針對不同議題進行提案，並與蔡英文總統進行對談，以期鼓勵學子們勇於表達看法，了解世代所關心的話題！鎖定 ETtoday新聞雲 ，看見年輕世代們的新力量，讓你免費在家線上看總統與高中生們即時對談！

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今年的論壇主題訂為「青春無懼，未來我行」，隨著十二年國民基本教育課程綱要總綱（108課綱）上路，台灣的教育從過去強調「分數」與「排名」，轉變成培養「態度」與「素養」；面對未來，期待高中生能昂首闊步，即便夢想可能遇到現實的困境，仍能以無所畏懼的精神，大聲疾呼：請看見我分數以外的潛能，未來我行！青春無懼 未來我行！

今年首度以Workshop形式，以促進高中生團隊溝通、腦力激盪及增加跨校間的交流合作為出發點，激發高中生們互相砥礪成長。提案議題以四大主題為導向，包含靜態組的：教育、潛能職能、國家政策，及動態組的表演藝術，論壇當天會由主辦單位由從四大主題中，各自隨機抽出一組提案報告，並於報告結束後由蔡英文總統回應提問，ETtoday新聞雲網站、ETtoday新聞雲YouTube 也將於本周日（9／12 ）14：00同步線上直播總統與高中生對談，敬請準時鎖定千萬別錯過！