20年前幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤：一生最後悔的決定

記者張寧倢/編譯

曾任美國航空票務人員的艾力克斯(Vaughn Allex)永遠忘不了,2001年9月11日有2名男子著急地衝進華盛頓杜勒斯機場航廈,看起來顯然是迷路了,他們走向艾力克斯的櫃台辦理報到。儘管兩人很晚才抵達機場,但艾力克斯選擇讓他們登上編號77號班機,不料這卻成為他人生中最後悔的決定。

▲美國911恐攻事件20周年,當年美國航空編號77號班機遇劫,協助劫機犯登機的地勤人員心中留下永遠的傷痛。(圖/達志影像/美聯社)

根據ABC News報導,2名男子正是劫持美國航空(American Airlines)編號77號班機的艾爾哈茲米兄弟(Salem and Nawaf Al-Hazmi)。艾力克斯回憶,他們當天拿著2張頭等艙機票,這兩兄弟一個有點粗魯,另一人站在距離幾步遠的地方,但卻引起了艾力克斯注意,因為他似乎在跳舞,雙腳不停交換重心,笑著環顧四周。艾力克斯當下心想,「他表現得太興奮了,就像個從未搭過飛機的人。」

▲美國911恐怖攻擊事件五角大廈遭襲。(圖/達志影像/美聯社)

艾力克斯說,整個檢查過程中,無論櫃台人員讓他讀什麼、看什麼,他都毫無反應,只是笑著跳舞,對周遭發生的一切毫不在意。由於兄弟倆連最基本的安檢問題例如「誰打包行李」都無法回答,艾力克斯便在他們的機票畫上需要進行額外安檢的標記,但儘管登機時間已近,他仍然沒有讓兄弟倆重新訂票,而是選擇確保他們趕得上這架編號77號的班機,沒想到,這個決定卻讓艾力克斯與同事兼好友布斯(MJ Booth)永別。

班機起飛前一天,布斯曾考慮飛往芝加哥或達拉斯轉機,是艾力克斯建議她改搭這班77號班機去洛杉機轉機到拉斯維加斯。隔天9月11日,艾力克斯悲痛地離開機場,「我沒有料到在911當晚與9月12日上午,我會和其他人一樣面對痛失朋友、乘客和機組人員的事情,我認識機上所有機組人員,我和他們共事很多年,12號上午10點左右,當聯邦調查局(FBI)找上門時,我才知道我協助辦理登機的最後2名乘客就是劫機者。」

▲911恐怖攻擊事件世貿大樓倒塌,造成近3000人死亡。(圖/路透)

艾力克斯回想,他被叫到老闆辦公室,當時2名FBI探員給他一份乘客名單,在看到最後2個名字的那一刻,他看著探員說,「是我做的,對不對?」、「這是我放進去的2個人」。此後FBI的調查就集中在兄弟倆身上,艾力克斯直到這一刻才意識到,「我幫2名劫機者辦了登機。」多年來,罪惡感仍纏身艾力克斯,如今已過20年,有些事情他還是不願意開口談論,「我責怪自己,如果我做了不同的選擇、不讓他們上飛機,或只是說句『他們遲到了,讓他們搭下一班吧』……」

直到2004年,艾力克斯接受911事件委員會採訪後,他在事件報告中看到,還有很多跟他一樣,無辜捲入這場悲劇,這才讓他逐漸擺脫罪惡感與責任感,「我的天哪!有那麼多無辜的人牽涉其中,我只佔據那非常短的5分鐘。」艾力克斯2008年從美航退休,現在在美國國土安全部下屬的運輸安全管理局(TSA)工作。

▼艾力克斯接受ABC News訪問,談及911當年情況。(艾爾哈茲米兄弟在機場接受安檢的畫面,大約1分20秒處)

"I realize that there's probably nothing I could've done to prevent what happened. I've come to terms with that."



Vaughn Allex, former American Airlines gate agent, speaks about the guilt he feels for allowing hijackers onto Flight 77 on Sept. 11, 2001. https://t.co/qabkKxf6WD pic.twitter.com/HYj7VXTVRK