6嫌「挖礦」撈200萬還偷接電　台電1年損失破千萬

記者邱中岳／台北報導

台電人員接獲線報，有虛擬幣挖礦集團偷電，於是配合北市刑大進行調查，從5月開始陸續逮捕6名嫌犯，發現該集團架設挖礦廠房，並從電線桿偷接3條電線，跳過電表直接牽入廠房使用，台電估計1年來損失上千萬元。

警方調查，26歲的劉姓男子與29歲的楊姓男子等人，在淡水、桃園等處經營虛擬貨幣挖礦場，但因需要高額電費，所以找來48歲的柯姓男子等人「偷電」，將戶外的電線桿或變電箱，私接3條電線進入礦場使用。

▲劉嫌等人股東搞虛擬貨幣挖礦，找來電工偷電省成本。（圖／記者邱中岳翻攝）

台電人員獲報後通知警方，警方從5月開始陸續逮捕劉嫌等人，並查獲4處主要以萊特幣、乙太幣為主的挖礦場，並通知台電人員到場後確認「偷電」的行為後，均依《組織犯罪條例》、竊盜罪嫌送辦。

▲警方破獲4處虛擬貨幣挖礦場，竟偷接台電供電線路營私。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方陸續查扣4個虛擬貨幣礦場，查扣主機44台，不法所得207萬，另外還有竊電工具，以及高級進口車，初步估計偷電行為已經將近1年之久，台電人員初步估計，台電損失恐達1千多萬元。

▲北市刑大查扣4處挖礦場，並扣得44台挖礦機以及207萬不法所得。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，劉嫌等人深知虛擬貨幣挖礦場需電量極大，為了貪圖節省電費，竟找來電工私接台電供電線路，造成國家財務虧損，也將繼續循線追查幕後其餘在逃成員。

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