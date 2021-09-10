萌！日網友抓到「純白海膽」激似刺蝟　連捕漁60年的阿公也沒看過

▲有網友回應，這隻白色海膽超像白色刺蝟。（圖／推特／＠ryo_ma_0515）



記者王佩翊／編譯

有看過白色的海膽嗎？日本北海道一名網友日前跟著漁夫阿公和弟弟到小樽市捕漁，沒想到竟然發現一隻純白色的海膽，連從業60多年的漁夫阿公也是第一次看到。事後他將這張「白色海膽」的照片po到推特上，隨即引發熱議。據當地水族館表示，其實每年都會接到1、2次發現白色海膽的通報，館內也有一隻。

根據日媒j-town報導，推特網友「フクマルガヤ」8月24日在推特上公開了一張極為稀奇的白色海膽照，他寫道，「弟弟今天早上抓到的紫海膽。連捕漁60年的阿公也是第一次看到，等等小樽水族館的工作人員應該就會來取走了。」

原來原po當天和弟弟久違地跑到阿公平時工作的漁場捕漁，沒想到卻突然看到這隻神奇的白色海膽。這隻海膽大小約成年女性的手掌大。撈起後他們也隨即將海膽放入冰冷的海水中，海膽在水中不斷地活動，看起來精神十足。由於白色海膽實在太過特別，因此當天他們就將海膽轉交給小樽水族館。

j-town的記者9月3日再度採訪水族館時，館方則表示，雖然漁夫們很少看過白色海膽，但其實水族館每年都會接到1到2次發現白色海膽的通報，館內原本也有一隻白色海膽。然而不幸的是，館方表示，那隻新發現的海膽接回水族館後，2隻中有1隻在2、3天前就死亡，但無法確認是原本就在水族館的海膽，還是新來的那隻。

館方提到，白色海膽的成因可能是因為缺乏色素，不過為何會沒有色素至今仍不知道原因。對此，網友紛紛表示，「好可愛」、「好像刺蝟」、「好稀奇」等。

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