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璨樹最新衛星照曝光！　美軍預測南部登陸「撞護國神山」貫穿台灣

▲▼璨樹颱風。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲璨樹颱風最新衛星照片。（圖／翻攝NASA）

記者葉國吏／綜合報導　

氣象局今（10日）晨5點30分發佈強颱「璨樹」海上颱風警報，而且路徑再往東修，中心將沿著台灣東海岸北上。美軍聯合颱風警報中心(JTWC)則預報，璨樹颱風會從南部登陸貫穿台灣，美國太空總署NASA則曝光璨樹颱風的最新衛星照片。

璨樹颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 680 公里之海面上，每小時以21轉16公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上。

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▲▼璨樹颱風。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲美軍聯合颱風警報中心(JTWC)預測璨樹會從南部登陸貫穿台灣。（圖／翻攝metoc.navy.mil）

氣象專家李富城透露，強烈颱風璨樹一度達到超級強烈颱風的等級，強調這個颱風真的非常強，全台週日都會是風雨交加、難過的一天。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)則預報，璨樹未來會持續增強，不排除在台灣南部登陸「貫穿台灣」，強度則受到中央山脈破壞後減低，最後從北部出海。美國太空總署NASA曝光的最新衛星照片可以看到，璨樹颱風暴風範圍相當廣大，全台都會在其暴風範圍內。

 

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