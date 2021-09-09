▲好康優惠多！桃園各農會推出五倍券加碼促銷方案。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日視察蘆竹區農會門市、五倍券加碼促銷活動表示，去年的「農遊券」桃園收到很好的效益，目前桃園各農會直銷門市，還有各產銷班、休閒農場、休閒農業區都已準備好，希望能在10月份振興券或農遊券發行的時候爭取更好的業績。

鄭文燦表示，行政院10月份即將發行振興券，市府各局處輔導的單位都準備各項方案希望讓振興券的效益能落在桃園多一點，今天視察的蘆竹區農會，一方面集結全國各農會優質產品到門市販售，另一方面推出配合振興券消費加碼方案，凡消費滿500元，贈送蘆峰精裝米1包或農會麵2包或6粒裝蛋1盒三選一，消費滿1,000元則贈送金蘭醬油1罐或蘆峰精裝米1包+蘆峰紅茶包1盒或800g燕麥片1罐等三選一，加碼方案相當優惠，而其他各區農會也推出優惠方案，歡迎市民朋友到各農會採購。

另外，市府發行了兩期的「桃園好市券」，第二期包括休閒農場、觀光工廠，及永安漁港跟竹圍漁港的魚市都可以使用，歡迎市民朋友使用桃園好市券，規劃1場農業旅遊，體驗本市休閒農業多元特色，享受綠色慢活的悠閒步調。而第三期將配合振興券，以加倍的概念，推出桃園好市成雙券，讓200元變400元、500元變1,000元等，用便利商店的系統發行，相當方便，此外還有「數位桃園PLUS1000」方案，詳細內容將於近期公布。

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