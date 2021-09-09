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遊民集中營劊子手虐殺奪命！逃15年被鬼索命　一條帶子打出原形

▲▼通緝犯躲15年，栽在沒繫安全帶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲通緝犯黃男躲了15年，最後栽在開車沒繫安全帶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

綽號「華哥」的44歲黃姓男子，15年前為北部信貸詐欺集團成員之一，當時該集團鎖定遊民，並利誘其身分證辦信用卡換取現金，若不配合就出手虐殺，他因傷害致死案、棄屍案被判刑後隱姓埋名躲到高雄。不料，昨天黃男駕車外出未繫安全帶，遭到警方攔查，隨後才坦承自己通緝犯身分，立刻遭到上銬逮捕。

警方調查，黃男「華哥」為2006年板橋地檢署、2007年板橋地院所發布的傷害致死、殺人未遂通緝犯，曾參與信貸詐欺集團，在當時的台北縣、桃園縣境內公園或車站等處，以強暴、脅迫方式，或利用提供食宿菸酒為餌，將不特定遊民帶回承租處，要求提供身分證，配合辦理各式貸款、信用卡、現金卡或行動電話門號，換取現金花用；不願配合的遊民，就會施以脅迫或毆打，直到屈服為止。

詐欺集團中的2名嫌犯，在虐殺遊民後每晚夢到「被鬼索命」，前往台北市刑大自首，才讓案件曝光，但黃男因傷害致死案、棄屍案被判刑7年7個月，居然四處躲藏，隱姓埋名逃到高雄，至今15年。

▲▼通緝犯躲15年，栽在沒繫安全帶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲通緝犯黃男躲15年，栽在沒繫安全帶，遭到警方上銬逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃男原以為自己能躲過追訴期，但昨天開車時沒關車窗，因為沒繫安全帶，遭到眼尖警方攔查。楠梓警分局翠屏所還原經過表示，昨（8）日巡邏時，看見一台自小客貨駕駛車窗未關，眼尖發現駕駛未繫安全帶，便示警攔查要求出示證件。

不過，黃男第一時間下車接受檢查時，爆出黃某某的名字，卻被警方發現「臉部特徵差很大」，也發現到他身體不由自主狂顫抖。警方再詢問黃男「有喝酒嗎？」，該男否認「沒啦！沒喝」，警方隨後要求副駕駛座友人男子出示證件，才赫然發現駕駛男子是謊報友人資料。

憑著多年敏感度及辨識能力經驗，警方直接問他「什麼案件，沒去報到，自己講」，黃男一臉驚訝，才終於坦承自己被通緝長達15年，隨後遭到警方上銬逮捕。

警方表示，黃男在警方第一時間盤問的時候，自知無法欺瞞，全案依法解送板橋地檢署歸案。

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