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強颱璨樹周末貫穿台灣　高雄急整備「淹水感測器」防致災暴雨

▲▼璨樹颱風路徑預測。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風逼近台灣，氣象局明午後可能發布海警。（圖／氣象局）

記者賴文萱／高雄報導

強烈颱風璨樹周末可能侵台，中央氣象局最新預測路徑再度北修，可能從東部沿海北上登陸，氣象局預計今日深夜到明日清晨發布海警，陸警則可能於明午後發布。高雄市政府今（9）日也加緊時間備戰，進行相關防汛整備工作，將透過各地鋪設的「淹水感測器」隨時掌握、立刻應變。

璨樹逼近台灣，高雄市長陳其邁說，這次颱風無論山區或平地都有可觀的雨量，致災機率相當高，請市民朋友務必密切留意雨勢，如有災情可撥119回報，市府也透過各地鋪設的「淹水感測器」隨時掌握，立刻應變，並責成水利局於汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。

高市府積極準備相關防汛整備工作，包含加強道路側溝清理、雨水下水道及排水系統巡查，各抽水站功能測試及協力團隊隨時監控颱風動向，以適時預警做好防汛整備。

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▲▼強颱燦樹周末貫穿台灣，高雄動員整備，「淹水感測器」防致災暴雨。（圖／高雄市政府提供）

▲湖內區涵口圳抽水站，抽水機試運轉。（圖／高雄市政府提供）

水利局針對134台移動抽水機、82處抽水截流站、13處車行地下道及586門水閘門等防洪設施，已於今日完成測試運轉與檢整作業，另分別於岡山、永安及彌陀等21處行政區完成移動式抽水機預佈，並已完成本市15座滯洪池進行排空作業，以利儲存最大水量爭取滯洪時間。

▲▼強颱燦樹周末貫穿台灣，高雄動員整備，「淹水感測器」防致災暴雨。（圖／高雄市政府提供）

▲▼海音中心移動式抽水機預佈。（圖／高雄市政府提供）

▲▼強颱燦樹周末貫穿台灣，高雄動員整備，「淹水感測器」防致災暴雨。（圖／高雄市政府提供）

此外，鹽埕區海音中心外公園二路易淹水問題，水利局已先完成移動式抽水機架設，以因應璨樹颱風，並針對田寮月世界及岡山嘉興水閘門向經濟部水利署申請支援移動式抽水機以增加抽水量。

工務局養工處也動員人力加強行道樹疏枝、支架固定、路燈及開關箱檢修，並啟動工地防災機制，整備自有救災機具人力，一有災情發生，可馬上投入救災。

颱風過後養工處將即啟動復原機制，優先排除主要道路、次要道路障礙，及清理公園內環境，以最快速度恢復交通順暢及市容景觀。

▲▼強颱燦樹周末貫穿台灣，高雄動員整備，「淹水感測器」防致災暴雨。（圖／高雄市政府提供）

▲行道樹支架加強。（圖／高雄市政府提供）

環保局今也加強洩水孔清理及側溝清疏，動員1631人次、洩水孔清理5,763處、側溝清疏8,746公尺及38公噸污泥雜物。颱風來襲前，將持續加強預防性清疏作業，環保局各區清潔隊也已備妥人力及機具隨時待命。

▲▼強颱璨樹進逼，環保局積極防颱。（圖／高雄市政府提供）

▲清潔人員進行防颱前預防性水溝清疏作業。（圖／高雄市政府提供）

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