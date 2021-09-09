幼兒園抗體結果曝光　埃及爸一家感染時間最早！不排除感染源頭

記者洪巧藍／台北報導

新北幼兒園群聚擴大至社區，相關個案累積達27人，中央流行疫情指揮中心今日公布抗體檢驗結果，初判整起案件比較早感染的個案是埃及爸一家人。指揮官陳時中分析，目前感染源頭有兩方面可能，一個是發病最早的幼兒園老師，另一就是抗體陽性的埃及爸。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲案16128、16129關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日公布18案血清抗體採檢結果，當中有3例弱陽性，都是幼兒園小朋友；另幼兒園老師、板橋社區台大護理師都是打過疫苗陽性，進一步檢驗和疫苗無關的N抗體陰性，顯示感染不太久。

至於3名抗體陽性就是埃及爸一家人，通常感染7~10天會轉為陽性，IgM轉為陽性之後通常會持續1個月或者12星期，而IgM陽性還沒消失，評估是一個月內的事情。當然7天到1個月範圍很大，合併整體Ct值、發病日評估，比較早感染個案是埃及爸一家。

指揮官陳時中說，目前源頭很難判定，以發病日來看會覺得一個源頭是老師，另一個可能就是埃及爸爸；而從抗體檢驗發現埃及爸爸和他太太都是IgM、IgG都陽性，PCR相對數值比較高，所以他有一段時間但也不會說是太遠案子，因為IgM到目前是陽性。