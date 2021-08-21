警消醫護普渡「7大供品」禁忌一次看　拜這6寶才會超順利

▲命理大師楊登嵙建議警消醫護中元普度拜乖乖。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆七月鬼門開，習俗上民眾會藉由中元普渡求平安，命理大師楊登嵙指出，警察、消防、醫護等機關普度準備供品，有7大禁忌，並指出名字有C的果汁，這意味著得時常為病患進行CPR，老是在搶救生命，似乎不太吉利，建議一定要拜這6供品，來年一定順風又順水。

民間普度用品總是要取「大吉大利」、「招財旺家」，祈求來年平安順利的諧音，但社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，普度除了要準備供品，有7大禁忌，供警察、消防及醫護等機關參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，旺旺來，豈不是案子一個接一個，意味出

勤頻繁，代表地方不平靜。

二、「芒果」不可，「芒」與「忙」同音，案子繁多而忙碌。

三、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是找事做。

四、「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」因有「招你來」諧音，也要避免齊全。

五、「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可，因為這些水果都是一整串，有案件「一整串」的忌諱，如果要祭拜將其剪開就沒有關係。

六、「C」果汁，這意味著得時常為病患進行CPR（心肺復甦術），老是在搶救生命，與死神拔河，似乎不太吉利。而且「C」與閩南話「死」諧音。

七、「旺旺」有案件很多的意思，代表地方不平靜。

楊登嵙同時建議機關拜這6項供品，柿子(事事順利)、蘋果(平平安安)、桃子(逃離厄運)、柑橘(事事吉利)、梨子(遠離厄運)、拜「乖乖」，不出事，就代表地方平靜。

►包公派陰將兵助辦案，巡佐聞到淡淡屍臭...

►浪凡香水1079元！「光韻」日雜票選冠軍、韓國賣翻 「卡布里風情」好夏天