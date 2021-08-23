「2絕招」抱走28億威力彩！命理師曝穿「這6色衣」購買中獎率爆棚

▲一名濃眉黑T男包牌20萬。（圖／業者黃偉祺提供）

實習記者高琳景／綜合報導

今（23）晚的重頭戲是威力彩開獎，頭獎獎金原本預估27億，卻因民眾瘋狂下注，不但一早彩券行就排滿人潮，更出現許多集資包牌的民眾，使得獎金再度往上飆，上看28億元。雖說人的財富要靠努力獲得，但所謂天助、自助，有時善用風水招財，偏財運一旺，就有機會發大財。命理師楊登嵙即分享下注前招財又招福的「2大絕招」，同時曝光今日購買威力彩的最佳方位。

楊登嵙表示，「民眾若想買彩券、中大獎，平日不要忘記五官有兩處事聚寶盆，有空就要動一動。」他指出，從面相分析，鼻子是財帛宮，一個人有無財富要看鼻子，因此平常有空就要動一動，輕輕地捏一捏，引動財氣。

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至於另一個可以引動財氣的是耳垂，楊登嵙說，耳垂越大，代表福氣越旺，不過若沒有如彌勒佛般的耳朵也別擔心，平時可以上下拉一拉增加財氣，雖不一定能立刻中大獎，但常常這麼做可轉動財氣，待運勢來了自然好運降臨。

楊登嵙也指出，今日財神方位在南邊，幸運色為「金與水」。金包括「白、金、銀、香檳等色系」；水則有「藍、黑色」，建議民眾在購買威力彩之前，可先動動鼻子和耳朵，加上穿著上述色系衣服，來增加中獎機率。

▲今日購買威力彩人潮。（圖／記者陳依旻攝）