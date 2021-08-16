威力彩上看17.5億！「3生肖」偏財運旺　命理師曝「1招密技」添財運

▲威力彩今（16）日頭獎上看17.5億。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩今（16）日頭獎上看17.5億，不少民眾紛紛到投注站購買來試試手氣，不過有時隨著人的運勢流轉，每個人的幸運指數難免不同，偏財運便會各有所異。命理老師江伯樂即表示，近期財運最旺的生肖當屬「虎、兔、雞」，但他表示，其他生肖也能透過民俗方式增添財運。

命理師江伯樂接受《三立新聞網》訪問時提到，很多人都問他威力彩怎麼買才會中獎，但中獎方式不會有人知道的，就連神鬼都不會知道，他解釋，「其實彩券機率這麼低的中獎機率，中獎之人無不是有累世福報，就是擁有大機緣之人才能中獎，人沒辦法逆天改命，說中就中。」

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不過江伯樂也指出，若要說偏財運，近期就是「虎、兔、雞」3生肖最旺。而從面相學上來說，「雙下巴、鼻翼豐厚、耳垂肥厚」，都是屬於富者之相；如果不是上述兩者的民眾，也可透過「手薰薰香，以芙蓉、茉草七葉泡澡」，這些都能增添財運。

而對於選擇那間投注站也有學問，江柏樂說，由於威力彩屬於天降財富，因此即將開出頭獎的彩劵行老闆，在開獎日當天會「臉色紅潤、額頭發亮」，而即將中獎之人，當天氣色也會突然變好、容光煥發。

江伯樂最後也提醒「投注應量力而為」，畢竟如此鉅額財富必須要有大運勢、累世累積不少福報的人才有機會獲得。