肇事者「以為沒人」撞車逃逸　車主靠善心字條索賠22萬

▲一名肇事者撞到保險桿後逃逸,車主靠目擊者字條找到嫌犯。(示意圖/達志影像)

實習記者林郁婷/綜合報導

英國倫敦一名男子約翰(John)日前發現,停在路邊的車被撞了,後方保險桿受損嚴重,肇事者早就不見人影,也沒有留下聯絡資訊,不過,他在車上找到一張目擊者留下的字條,覺得非常幸運,因為如果沒有字條,他將自己承擔高達22萬元的維修費用。

根據《太陽報》報導,約翰在推特放上目擊者留下的字條,上面寫著:「我們看到一台灰色福斯polo車倒車時,撞壞你車子右後方的保險桿。他們的車牌是xxxx xxxx,如果你想要討論細節,這是我的電話xxxxxxxx。」左下角還有附註「我們有那台車的照片」。

原本貼文上寫,賠償金額為3000英鎊(約新台幣11萬4000元),但是後來約翰表示,修理工說可能要5000~6000英鎊(約新台幣19萬~22萬元),甚至更多。

網友看完紛紛稱讚目擊者的做法,也釣出許多有類似經驗的人分享自己的故事,還有人說,他也是車子被撞,但是沒人看到肇事者,所以損失都是自己負擔。

Dear VW Polo driver who caused £3000ish damage to my car and drove off,

You’re about to get a hell of a shock. pic.twitter.com/x0uXm1C0Gw