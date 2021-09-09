網紅打完2劑BNT「慘中Delta」　快篩2次才確診！7天病況驚呆了

▲3名友人陰性，其中2人是康復確診者！（圖／艾倫哥哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

旅居美國的Youtuber「艾倫哥哥」分享唱歌中鏢Delta的經歷，且同行6人中還有2人也確診，而大家都已打2劑疫苗。艾倫哥哥也曝光發病過程，包括發燒、喉嚨痛，但到了第7天症狀卻好了一半，事後當地衛生署也致電關心，表示發病第10天就能出門，讓艾倫哥哥直呼「屆時還有傳染力的話，就是誰靠近我誰倒楣！」

艾倫哥哥（Allen）透露，已接種了2劑BNT，「結果還是中，Delta實在是太強了」，原來友人從台灣去美國，順利混打1劑AZ與2劑BNT後，便瘋狂邀約唱歌，盛情難卻之下，Allen自認有2劑疫苗護體，「我當然也沒在怕，所以就赴約了」，不料竟是惡夢的開始，發病時間軸曝光：

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7月21日：總共7人一起去唱歌

7月22日：身體沒有不適，照常在家打電動、健身與拍影片

7月23日：開始發病，喉嚨癢、想咳嗽

7月24日：喉嚨真的癢、咳嗽、發低燒

7月25日：喉嚨痛、發低燒、扁條線發炎

7月26日：又多了頭痛的症狀

7月27日：症況好轉，仍有低燒、發冷、痠痛

7月28日：幾乎快康復，剩小咳嗽

▲其中一位是無症狀感染者！（圖／艾倫哥哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Allen透露，24日有去買快篩檢驗，但結果是陰性，但一盒有2入，就怕是病毒量不夠，所以說明書建議48小時再測一次。不適症況熬了2天後，Allen再度快篩一次，答案揭曉，「快篩中獎了！」

看著陽性的事實，Allen趕緊打給唱歌的6位友人，其中5人也緊急做快篩，結果有2位也中鏢，他們也都是打2劑BNT，「一個是無症狀感染，另一個輕微咳嗽」；至於沒中獎的3人部分，「一個是混打哥、另外兩個都是確診康復者，然後也打了2劑疫苗。」

由於當天是7人去唱歌，有3人陰性、3人陽性，1人卻下落不明，Allen無奈直呼，那是朋友的朋友，因此高度懷疑「Delta病毒就是這一個人帶來的！」

▲不管有無傳染力，發病第10天就可以出門了！（圖／艾倫哥哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



話鋒一轉，Allen回到快篩陽性的話題，「我訂了在家做的核酸檢測盒子」，再將檢體寄回送驗，2天後，確認得到陽性的確診報告。Allen透露，26日後的症狀就是感冒的症狀，「但我沒有腹瀉、喪失嗅覺與味覺，有可能是我有疫苗護體，所以症狀才這麼少。」

不過到了隔天，Allen起床驚呼，「一半的症狀都消失了，彷彿快好了，咳嗽沒那麼嚴重，痰也化的差不多了」，但仍有微燒（37.2至37.3度左右）與發冷痠痛。再隔日28日剛好是唱歌滿一周，Allen表示，「我覺得已經快康復了，燒退了也不會發冷，肌肉也不痛了，唯一剩小咳嗽。」

到了29日，Allen說，都已康復差不多時，終於接到美國衛生署的電話，對方詢問發病期間的症狀，並提醒身體還OK的話，依舊只能待在家別出門。Allen則好奇反問，「那我哪一天可以出門呢？」對方回應，依據美國數據顯示，「從發病日第一天，過了10天之後，新冠病毒應該就沒傳染力了，就可以出門了。」

聞言，Allen驚呆追問「需要再做核酸檢測，直到驗出陰性，我才可出門嗎？」對方回應，「核酸跟傳染力，這兩個東西是分開的，沒有任何關係，你很有可能90天內，不管怎麼驗核酸都會是陽性的可能。」

Allen傻眼表示，對方很肯定10天就能出門，且完全不用篩檢，「如果屆時還有傳染力的話，就是誰靠近我誰倒楣」的概念，「我也覺得美國這個理論，非常奇葩，如果是我，應該會想要篩檢這些中過獎的人，看看有無傳染力，驗出沒有傳染力才讓他出門，但美國不是這樣的，美國很重視人權。」

最後，Allen做出總結表示，大部分人打完2劑，中獎以後屬於輕症，因此若大家篩出陽性也別緊張，像是另兩名也唱歌確診的友人，有一位直今仍是無症狀，「我另一名也打完2劑疫苗中獎，哭了三天三夜，但最後只有低燒的症狀」，不過Delta傳染力非常強，Allen慎重呼大家籲戴口罩與勤洗手才是關鍵，否則無症狀再傳給未打疫苗的親友，恐造成重症的下場。

▼台灣也將施打BNT疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

