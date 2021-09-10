NASA華裔科學家遭指「間諜」　美「中國行動計畫」首案宣判無罪

▲NASA華裔研究員胡安明被美政府以「間諜」罪起訴，經審理後判決無罪。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）一名華裔研究員胡安明於2020年2月因未能在利益衝突表格上說明與中國一所大學的關係，遭到美國政府依電信欺詐罪和虛假陳述罪起訴。經審理後，美國地方法院法官Thomas Varlan昨（9）日宣判胡安明無罪，檢察官沒有出具證據，證明胡安明有意欺騙提供資金的NASA。

《澎湃新聞》報導，該案件被美國司法部列入「中國行動計劃」（China Initiative）內，該計劃宣稱打擊經濟間諜活動，已針對亞裔特別是華裔科學家、研究人員和學者展開大規模的調查。但美國政府對胡安明的指控並不涉及經濟間諜活動，也無任何「間諜活動」的證據。

檢方指控稱，在填寫田納西大學的利益衝突表格，以及在申請NASA經費時，胡安明沒有報告他在中國的工作，誤導了他所在的大學和美國政府。對此，胡安明在庭審時表示，自己在中國的職位屬於一份暑期工作，只是每年花費幾周時間的兼職，不適用美國學校的利益衝突準則，所以不需要說明。

據悉，美政府約在三年前開始啟動「中國行動計劃」，意在阻止向中國大陸轉移商業機密和其他專有資訊。這項行動主要針對接受美國政府資助並在大陸進行工作或交流的駐美研究人員，這些研究工作可能有意或無意地涉及尖端專有技術的轉移。

胡安明案判決結果出爐後，成為美國執行「中國行動計畫後計劃」下的第一起案例，也是第一個被判無罪的案件。