　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事住板橋！他嚇喊危險「該全台封14天？」　PTT風向一面倒

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲原po好奇問，是否該學國外封14天。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

除了新北幼兒園群聚事件延燒，目前累積23例，且確定為Dleta病毒外，板橋某社區大樓也爆出6人確診。一名網友驚慌表示，有同事住在板橋，感覺大家都好危險，同時也好奇發問，若學國外封城14天，不知能否安然渡過這波疫情？

網友在PTT提到，「國外好像是14天封城，既然台灣有案例，是不是該跟上國外了呀？現在彷彿回到5月初，都是個位數，那種似有非有的味道，到了5月的某個禮拜六，突然就180例......。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲新北已宣布強化二級警戒。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

他擔憂表示，平常這樣上下班，也不知道要不要去篩檢一下，同事每個都好危險，也有人就住在板橋，大樓又是靠冰水主機循環，「特休已經沒了，再一次真的要辭職休息，保命要緊。」最後原po也透露，今（9）日會去打AZ疫苗，希望不會碰到太多人群聚的情況。

對此，鄉民直言，「國外封城比三級還鬆吧」、「國外是已經爆了才封城...太晚，而且國外的封城，其實沒有很嚴格」、「你看被迫停業的星聚點、誠品，要求減租都不行」、「沒用！經濟直接崩潰，台灣三級配套都爛到渣了」、「自己去Google以色列疫情啊」、「看這邊境，到底怎麼守得了，經濟困境跟死亡，來一場思辨之旅」、「不要動不動就喊封城，有完沒完」、「全國關14天真的是獨步全球的想法阿」、「繼續0+7或3+11，全國封多久都沒用」。

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰向佩真借錢「匯款汪建民」！　背後原因曝光
璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」
新北社區突公告「送肉粽」！民眾嚇壞　警方回應了
大反轉！德馨被名廚男友控陪酒　經紀人傻眼還原真相
600元藝FUN券來了！9／22開放登記　使用範圍搶先看
新北今+2境外！　「埃及爸」2表親密切接觸確診
補班日碰上颱風假怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂
欠繳215次「ETC+牌照稅」！她哭窮下場G了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

中秋連假快捷郵件照常投遞　全台僅故宮郵局營業

選老公「月收4萬vs身價千萬」　人妻嘆太殘酷...秒選前者！原因驚呆

璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」

迎戰Delta！成功高中分年級「三級演練」　輪流遠距教學至學期末

老闆嫌五倍券「誰早餐會花200元？」網曝1招神解　同業親自打臉了

BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

Delta入侵！護理師「最怕3族群」送急診嘆：一關隔離房，生死天決定

簡單一句話看懂璨樹影響　若登陸2地區風雨最劇

覺得自己衰運連連又沒財運　命理師「13招」曝2021年旺財秘笈

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

中秋連假快捷郵件照常投遞　全台僅故宮郵局營業

選老公「月收4萬vs身價千萬」　人妻嘆太殘酷...秒選前者！原因驚呆

璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」

迎戰Delta！成功高中分年級「三級演練」　輪流遠距教學至學期末

老闆嫌五倍券「誰早餐會花200元？」網曝1招神解　同業親自打臉了

BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

Delta入侵！護理師「最怕3族群」送急診嘆：一關隔離房，生死天決定

簡單一句話看懂璨樹影響　若登陸2地區風雨最劇

覺得自己衰運連連又沒財運　命理師「13招」曝2021年旺財秘笈

連千毅直播一半「身後馬尾妹胸前走光」！身分起底　他臨場反應被讚爆

美最老雄性洪堡企鵝過世...享年31歲！同類很少活過20歲

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

金馬影后陳淑芳公開「真實年齡」　驚呆全場

海線蛋黃區透天、大樓價差拉近　中科人「加一點買透天」意願高

北市大設立「麟洋廳」慶賀　王齊麟、李洋希望繼續攻讀博士班

美網／球王喬科維奇好猛　大滿貫26連勝、美網4強到手

新冠3大變異株崛起　科學家示警：和Delta「具相同突變」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

鄧佳華工作內容曝光！連千毅：包吃包住

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

Delta入台　他驚：跟5月越來越像

更多熱門

相關新聞

新北今+2境外原因出爐　「埃及爸」2親戚密切接觸匡列確診

新北今+2境外原因出爐　「埃及爸」2親戚密切接觸匡列確診

新北市長侯友宜9日上午召開記者會宣布，板橋某社區新增1裝修工人陽性，另外，目前居家隔離增加2例，是境外案例的家屬，Ct值都很高。衛生局進行疫調時也發現，今（9日）其中2名大人確診，為「埃及爸」的表親，感染源目前正在釐清當中。

Delta襲來！蘇貞昌：沒有要升3級警戒

Delta襲來！蘇貞昌：沒有要升3級警戒

權威醫認了埃及爸是「入境檢疫破口」！曝該升三級時機點

權威醫認了埃及爸是「入境檢疫破口」！曝該升三級時機點

入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬

入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

關鍵字：

Delta新北封城幼兒園板橋新冠疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

2歲萌弟揪臭臉汪合照　14年後重現

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面