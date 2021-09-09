同事住板橋！他嚇喊危險「該全台封14天？」　PTT風向一面倒

▲原po好奇問，是否該學國外封14天。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

除了新北幼兒園群聚事件延燒，目前累積23例，且確定為Dleta病毒外，板橋某社區大樓也爆出6人確診。一名網友驚慌表示，有同事住在板橋，感覺大家都好危險，同時也好奇發問，若學國外封城14天，不知能否安然渡過這波疫情？

網友在PTT提到，「國外好像是14天封城，既然台灣有案例，是不是該跟上國外了呀？現在彷彿回到5月初，都是個位數，那種似有非有的味道，到了5月的某個禮拜六，突然就180例......。」

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▲新北已宣布強化二級警戒。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

他擔憂表示，平常這樣上下班，也不知道要不要去篩檢一下，同事每個都好危險，也有人就住在板橋，大樓又是靠冰水主機循環，「特休已經沒了，再一次真的要辭職休息，保命要緊。」最後原po也透露，今（9）日會去打AZ疫苗，希望不會碰到太多人群聚的情況。

對此，鄉民直言，「國外封城比三級還鬆吧」、「國外是已經爆了才封城...太晚，而且國外的封城，其實沒有很嚴格」、「你看被迫停業的星聚點、誠品，要求減租都不行」、「沒用！經濟直接崩潰，台灣三級配套都爛到渣了」、「自己去Google以色列疫情啊」、「看這邊境，到底怎麼守得了，經濟困境跟死亡，來一場思辨之旅」、「不要動不動就喊封城，有完沒完」、「全國關14天真的是獨步全球的想法阿」、「繼續0+7或3+11，全國封多久都沒用」。