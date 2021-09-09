被要求隔離卻流浪到半夜！板橋群聚社區撤離400人　竟有住戶被遺忘

▲板橋社區住戶前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

板橋幼兒園社區群聚延燒，新北市機動篩檢隊7日晚間前往進行千人擴大篩檢，8日陸續派出巴士載其中一棟的400名住戶至檢疫所隔離。有住戶表示，他們從板橋被載到萬里的防疫旅館，卻沒房可住，又要到林口，凌晨1點還在路上流浪。

板橋某幼兒園爆發群聚感染，基因定序為Delta變種病毒株，該社區大樓昨（8）日緊急全面清空，根據《自由時報》報導，住戶楊女表示，她在中午收到通知後就打包好行李等待，當時被告知可能被分配到第一批前往防疫旅館的住戶，卻一路等到深夜11點。

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▲板橋社區住戶前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）



楊女指出，下午4點開始有接駁班車來，看著一批批住戶撤離，但他們一家3口卻等到11點，聽見大樓廣播請未離開的住戶下樓，才察覺只剩下他們和其他住戶共11人，一開始明明疫調問得很詳盡，但發現他們一家人根本不在名單上，後來才補上姓名跟資料。

楊女表示，他們大約11點10分從板橋出發離開，在9日凌晨12點半到萬里區一間防疫旅館，卻有服務人員上車告知，因為沒有冷氣，所以沒有可以入住的房間，整車人又要被載往林口，三更半夜還在外流浪，不知道幾點才能安頓好，就像是「流浪孤兒」。