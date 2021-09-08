快訊／「小鋼炮」璨樹2天變強颱！最新路徑再修正　豪大雨全台變天

▲璨樹颱風眼清晰可見，直徑僅10公里。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

14號中颱「璨樹」（Chanthu）正式升級強颱！中央氣象局8日深夜最新一報颱風消息，璨樹不僅暴風圈擴大、強度升級至強颱，路徑也再度南修，中心最高機率較為遠離台灣、從巴士海峽通過後北轉。技正王君賢表示，最快9日晚間（周四）到10日清晨（周五）將發布海警，陸警則還有一段距離仍再觀察；受環流影響，颱風11日（周六）最接近台灣，中部以北午後有雷陣雨，東南部、恆春半島有豪大雨發生機會，一直到下周南台灣都有明顯雨勢。

王君賢表示，璨樹颱風走向、發展為主要觀察重點，但目前預報其路徑潛勢涵蓋範圍廣，從北部海面至呂宋島北部都有可能，但走向仍取決於高壓強度，高壓若偏弱就會北轉，若較強就會偏西前進。天氣重點時間落在11日至13日（周六至下周一），颱風環流加上外圍環流影響，且璨樹的速度有加速，依照目前的最可能路徑，預估11日最接近台灣，因此東半部、南部都轉雨，中部以北午後有雷陣雨，東南部、恆春半島有豪大雨發生機會，不過若颱風北轉的話，南台灣則要更注意；12、13日各地仍有短暫陣雨，東南部、南部有較明顯雨勢。

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▲「小鋼炮」璨樹將往台灣靠近，9日將發海警。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）



氣象局預報，璨樹目前位於太平洋高壓南側及大低壓區的東側，導引氣流使它偏西前進接近呂宋島東方海面。系集模式路徑預測資料顯示，10日起高壓強度將較為減弱，璨樹有逐漸轉向西北移動的趨勢，其中較多數模式成員預測颱風將通過巴士海峽，部分則預測高壓強度減弱較明顯，導致颱風北轉角度較大進而直接影響台灣，顯示預報分歧度仍大。

根據氣象局觀測，第14號颱風璨樹8日晚間8時以時速16公里向方向、朝巴士海峽海面移動，預估11日之後最接近台灣，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，衛星雲圖可見，璨樹颱風眼很扎實，直徑僅10公里，是非常小的颱風，但是強度非常強，昨天命名今天就達到強颱，不到兩天就有大變化，是因為它經過的海域海水熱含量很高，在未來移往台灣的過程，可能會維持強颱強度影響台灣附近。預測資料可看出，璨樹基本上從前是預測往台灣方向前進，從東邊海面、或巴士海峽一帶，也有可能通過台灣，對台灣影響都不一樣，因為颱風很強，威脅很大，但影響程度有差別，還要持續觀察，9日路徑會更清楚，10日就可以確定。

氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析時程表，10日之前，在強勢的太平洋高壓導引之下，璨樹將穩定偏西北西進行，11日抵達台灣東南方，但到了台灣附近時，高壓正好進入減弱週期，璨樹的速度放慢，開始搖擺不定，也就是說，到了台灣附近時，路徑變化非常大，直撲台灣或從巴士海峽通過都有可能。

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「台灣颱風論壇」認為，璨樹有個特點，就是範圍不大，但很紮實，真正要感受到颱風的威力，必須非常非常靠近，11至13日都可能在颱風的影響時間範圍內，實際影響程度、是否侵襲台灣，需再2天左右時間觀察。

▼璨樹颱風路徑仍有變化，恆春暴風侵襲率52%。（圖／中央氣象局）



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