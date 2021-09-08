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疫苗補助欠2個月！傳「200家↑診所關門」　陳時中回應了

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

國民黨立委賴士葆昨（7）日質疑基層診所幫民眾施打疫苗，卻遭衛福部積欠超過2個月補助款未發放，從數萬、數十萬到數百萬元不等，從5月到7月份已有208家診所歇業關門。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回應，9/10前會把前端欠的費用發出去，會盡快將行政作業程序完成。

賴士葆強調，很多診所現在真正需要的是「現金」讓他們能夠繼續存活下去。根據統計，從5月到7月份已有208家診所歇業關門。疫情爆發以來，病患人數急遽減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。

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賴士葆質疑，到8月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40%，要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等等，行政流程非常的繁瑣，他們都很積極的配合政策，默默的付出。他批評政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。

在今日記者會中有媒體為此提問，陳時中表示，已經在9/7發出第一波，目前來說於9/10前會將前端積欠大家的費用發出去，8月後，會在次月底把錢發下去，希望能把行政作業程序盡快完成。但對於立委統計有200多家診所因撥款太慢經營困難甚至歇業一事，則未做出回應。

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