涼麵偷加「罌粟粉」顧客吃上癮！黑心攤商被逮認了：疫情扛不住

▲大陸有不肖業者在涼麵中添加「罌粟粉」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸江蘇連雲港1名黑心商人，為了招攬生意，在自家涼麵店裡的辣椒油內偷偷摻入「罌粟粉」，讓顧客越吃越上癮。直到警方接獲民眾報案前來搜查時，整起事件才曝光，讓不少網友驚呼「太缺德了」。

綜合陸媒報導，江蘇連雲港市近日有民眾向警方反映，當地一間涼麵店的食材裡可能含有罌粟成分，因為口味似乎不太正常。警方隨即出動人員對店家食品進行檢測，結果果真在涼皮涼麵內檢測出罌粟鹼、那可丁等成分，辣椒油裡也摻有罌粟成分。對此，警方將相關物證進行扣押，並逮捕了一名李姓店長。

另外，警方也在李姓店長的家中搜出大量疑似含有罌粟成分的辣椒油及粉末，檢驗結果都為陽性。面對鐵證，李姓店長也坦承，因為疫情期間，覺得客人比較少，店裡難以支撐了，才會想用不法途徑增加收入，於是在大街一間賣調味品的商店購買了含有罌粟成分的原料，再將辣椒和豆油一起熬製，拿到店裡當作秘製辣椒油。

李姓店長向警方表示，店裡使用秘製辣椒油後，生意果然迅速回升，每天盈利都在人民幣800元（約新台幣3400元）左右，比之前多了三分之一，案發時已經獲利1.5萬元人民幣（約新台幣6萬4000元）。警方依李店長涉嫌生產、銷售有毒有害食品，採取刑事強制措施，目前案件還在進一步偵辦中。

▲罌粟殼。（圖／翻攝自荊楚網）

事實上，為了讓客人吃上癮，大陸罌粟殼「黑市」十分盛行，不少中藥集散地暗藏「罌粟殼地下交易」，主要源於一些餐飲商家迷信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可提味增香，刺激消費者味蕾，增加回頭率。實際上，研究顯示長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，最危險可能致命。

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