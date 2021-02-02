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她1人逛好市多！親戚求不到代購　竟傳涼麵照開酸：我心更寒

▲▼好市多人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲原PO想一個人悠閒逛好市多。（示意圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「每次去好市多，總有親戚請我代購……」一名女網友日前在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她因為這樣，前幾天就自己偷偷地去快速採買。沒想到對方晚上突然傳來涼麵照片，接著冷冷開酸「去好市多不揪，我心寒，比涼麵還寒」，讓她很傻眼「人家偶爾也想要自己悠閒的逛賣場啊～」

這位女網友文中表示，每次她去好市多之前，就會有親戚要她「代購」，「前幾天我偷偷去快速採買，結果晚上親戚就傳了涼麵的照片給我」，本來以為對方是希望她下次幫忙買照片中的「辣味鮮蝦雞絲冷麵」，結果親戚居然冷冷地回「去好市多不揪，我心寒，比涼麵還寒。」

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看到這一句話，原PO不禁直呼「我無鹽，比薯條無鹽；我傻眼，比貓咪傻眼」，也只能嘆氣「只能說親戚好幽默，為了嘴我，自創了『心寒涼麵』」，更無辜地說，她只是偶爾也想要自己悠閒的逛賣場，「#我要回他什麼呢」、「#G歪烤雞」、「#還是翻白眼鮭頭」。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多是會員制，有會員資格才能入場。（圖／記者陳涵茵攝）

照理來說，原PO能去好市多買東西，也是因為有付了年費成為會員，親戚這樣做，不僅能買到好市多會員才能買到的產品，還不用負擔會費。就有網友留言，「跟他收代購費，就不會有下次了」、「這樣好煩喔～買到後來都變成應該的，去好市多都有壓力了。」

還有人也是一想到就氣，「就是都有這種人，明明賺的不比別人少，嫌別人辦卡浪費，但是卻又會托人幫他買東西」、「卡在我身上，管我啥時去喔」、「為什麼自己不要辦一張會員卡？這種貪小便宜的心態真是要不得」、「我還碰過帶朋友去，事後還跟我說『我幫你賺了不少回饋金』的咧」、「我公司的同事很無言，知道我有卡，說我有錢，我前面那位同事，一直問什麼時候要去。」

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