瓊芳居停業14年「回歸了！」西門町50年老牌涼麵店重新開幕

▲50年老字號涼麵店「瓊芳居」重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／瓊芳居，下同）

記者閔文昱／綜合報導

被稱為是都市傳說的50年老字號涼麵店「瓊芳居」，在今年4月重磅宣布將強勢回歸後，因疫情影響，開幕日期不斷延宕，終於在今年7月正式開幕，歷經14年的停業重回到西門町萬年大樓，讓不少老饕又驚又喜。

據了解，「瓊芳居」是許多人難以忘懷的老牌涼麵店，2007年時因老闆娘生病所以「暫停營業數週」，想不到一停就是14年，直到近年老闆娘身體逐漸康復後，瓊芳居才又重新開張。官網也表示，目前市面上所自稱為瓊芳居的店家及團購業者，都不是50年老店瓊芳居所經營，希望顧客能夠認明，真正受歡迎的老店是在「萬年商業大樓」的瓊芳居。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊芳居涼麵屬於四川口味的清爽涼麵，搭配雞骨熬煮的蘿蔔湯，有別於一般麻醬涼麵的厚重，麵條則是使用細版的雞蛋麵，口感Q彈又能吸附湯汁，極具風味。目前店家提供瓊芳涼麵、瓊芳撚麵、麻油豆包、涼拌黃瓜、湯燒川耳以及蘿蔔湯等餐點，涼麵有大、小碗可供選擇，售價50／65元，不過外帶只提供大碗，而辣度則有不辣、小辣、中辣、大辣可供選擇。

瓊芳居回歸的消息曝光後，網路上也引發不少討論，許多網友表示，「像初戀的滋味」、「這間根本都市傳說等級」、「哇靠小時候回憶啊」、「沒想到這家店開了！以前去萬年必吃的一家店啊！」、「超過20年沒吃了但是味道深植在腦海阿」、「好久不見啊幾年了天啊」、「我那時候還會去店門口張望…期待能再吃一次」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘