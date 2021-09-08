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《女兵日記》違法置入台中花博　提告抗罰20萬結果出爐

▲▼《女兵日記女力報到》台中花博拍攝巧遇盧秀燕的片段，遭NCC以違規置入性行銷開罰20萬元。（資料照／電視台提供）

▲《女兵日記女力報到》台中花博拍攝巧遇盧秀燕片段，遭NCC以違規置入性行銷開罰20萬元。（圖／翻攝資料照）

記者劉昌松／台北報導

TVBS歡樂台前年播出的《女兵日記女兵報到》，安排男女主角到台中花博拍攝婚紗照時，巧遇台中市長盧秀燕，被NCC認為是違反規定的置入性行銷，開罰20萬元，經營電視台的聯利公司不服，循行政訴訟提告抗罰，但台北地院認為，雖然盧無償演出、節目也未收費，但這段巧遇情節安排生硬、不合情理，NCC開罰有理，聯立公司敗訴。

聯立媒體公司經營的TVBS歡樂台，在2019年3月8日播出《女兵日記女兵報到》中，男女主角在台中花博巧遇盧秀燕，盧在戲中對演員飾演的新人說：「謝謝你們選擇台中，選擇花博」等話，整個過程約8分鐘，被國家通訊傳播委員會(NCC)認定是「刻意影響節目內容編輯，且未依規定於該節目播送前或後明顯揭露置入者之名稱或商標」，裁罰聯利20萬元。

聯利不服主張，他們並沒有收取台中市任何費用，安排新人到有浪漫氛圍的花博園區，劇情安排自然合理，台中市府因盧秀燕跨刀助演所以發布新聞稿，但實際上雙方並非合作置入，事實上這一集撥出的4歲以上收視率僅「1.18」、25歲至39歲女性的收視率僅「1.64」，顯然低於其他各集，也沒有像NCC所說的，因這個片段而提高收視率。

台北地院則認為，雖然盧秀燕參與演出沒收錢，節目製作也無償，但雙方藉由這段「巧遇」增加話題性，藉以節目提高收視率，同時達到宣傳花博目的，已經算是「互有報償關係，互為代價」，不能光以有無達到提告收視率的效果，就認定不是置入性行銷，因此認定NCC開罰有理，判聯利敗訴。

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