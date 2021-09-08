她住大樓變耳塞人　錄67段魔音控鄰日夜都吵！被一招打臉：見鬼

▲洪姓女子埋怨樓上鄰居一天到晚發出噪音，但鄰居出示出勤表表示根本不在家。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者洪靖宜／高雄報導

一名洪姓女子埋怨樓上鄰居一天到晚發出像是拖家具的噪音，她關窗關門還塞耳塞，但還是有共振聲響，害她嚴重失眠，因此錄了多達67段噪音向鄰居求償20萬元。被告鄰居夫妻喊冤，說2人上班、小孩上學，白天根本不在家，怎麼可能製造噪音。高雄簡易庭審理認為，就算洪女錄到這些聲音，也沒辦法認定是樓上鄰居發出，判鄰居不用賠償。

判決指出，洪姓女子表示，從前年3月開始，住在樓上的住戶不分日夜製造噪音，像是傢俱拖曳摩擦地板聲響及敲擊聲等，她只好將門窗緊閉、買耳塞使用，但這噪音聲響過大，還造成她家客廳、房間、廚房、廁所等處樓板產生共振，已嚴重影響睡眠品質及身心健康，因此前前後後錄了4張光碟，多達67段噪音，向樓上鄰居求償20萬元。

但被指控的黃姓夫婦喊冤，指出洪女所說的噪音，都是在上班或上課時間，他們夫妻倆為一般上班族，小孩都還在讀小學，平日不可能在家發出這些聲響，甚至還拿出了公司的出勤統計表和請假卡為證，而且洪女所稱聲響是否已達噪音管制法第3條所稱的「噪音」管制標準，也沒提出分貝測試結果來證明。

法官認為，家人住的社區大樓是總樓高14層，每層3戶的集合式住宅大樓，每層都有數戶，無法排除5樓的噪音來源可能是大樓其他地方產生，再透過樓板或牆面共振傳到5樓，無法直接證明噪音來源來自樓上人家，加上黃家人確實都不在家，因此判洪女敗訴，可上訴。

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