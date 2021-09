26歲妹倒垃圾！下秒「露底褲」慘被男鄰居看光　原因超尷尬

實習記者高琳景/綜合報導

超尷尬!英國一名26歲女子,日前在倒垃圾時遇到剛搬來1天的新鄰居,於是她熱情的舉起手向對方介紹環境,沒想到手上的回收桶卻不小心勾到裙子,底褲瞬間被對方看光光,讓她尷尬到一個禮拜都不敢踏出家門。

根據《太陽報》報導,這起糗事發生在上(8月)3日,奧利維亞.戈麥斯(Olivia Gomez)拉著回收箱去倒垃圾時,碰巧遇上剛搬來1天的鄰居,戈莫茲便熱情的向對方介紹附近環境,兩人當時正談論附近建築工人亂停車的現象,而戈麥斯便下意識舉起手指向遠方。

▲戈麥斯手裡的回收桶,剛好勾住她的裙角,讓她當場露出底褲。(圖/翻攝自推特/Kennedy News and Media)

從照片中可見,當戈麥斯舉起手指向遠方時,手中的回收桶竟順勢將裙子勾了起來,讓戈麥斯的底褲瞬間走光,整個下半身也被剛搬來的男鄰居看光光。戈麥斯發現自己走光後,整個人覺得超尷尬,而男鄰居也不失禮貌的用笑聲來帶過,整個過程都被戈麥斯自家的監視器拍下。

戈麥斯事後表示,「當下真的很羞愧,因為這是我第一次見到對方,所以試圖假裝什麼都沒發生,好險新來的鄰居用微笑的方式帶過。但在那之後,大約有一周的時間我都不敢出門了。」

影片被放到網路後,沒想到竟被全球網友瘋傳,不少網友笑稱「如果是我,應該會搬家」、「哈哈哈,直接破冰認識新鄰居了」、「真的超尷尬」、「妳現在是他們最喜歡的鄰居了!」

'Mortified' woman accidentally flashes neighbours while meeting for first time https://t.co/SW1z3yJl4d