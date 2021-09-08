26歲妹倒垃圾！下秒「露底褲」慘被男鄰居看光　原因超尷尬

實習記者高琳景／綜合報導

超尷尬！英國一名26歲女子，日前在倒垃圾時遇到剛搬來1天的新鄰居，於是她熱情的舉起手向對方介紹環境，沒想到手上的回收桶卻不小心勾到裙子，底褲瞬間被對方看光光，讓她尷尬到一個禮拜都不敢踏出家門。

根據《太陽報》報導，這起糗事發生在上（8月）3日，奧利維亞．戈麥斯（Olivia Gomez）拉著回收箱去倒垃圾時，碰巧遇上剛搬來1天的鄰居，戈莫茲便熱情的向對方介紹附近環境，兩人當時正談論附近建築工人亂停車的現象，而戈麥斯便下意識舉起手指向遠方。

▲戈麥斯手裡的回收桶，剛好勾住她的裙角，讓她當場露出底褲。（圖／翻攝自推特／Kennedy News and Media）

從照片中可見，當戈麥斯舉起手指向遠方時，手中的回收桶竟順勢將裙子勾了起來，讓戈麥斯的底褲瞬間走光，整個下半身也被剛搬來的男鄰居看光光。戈麥斯發現自己走光後，整個人覺得超尷尬，而男鄰居也不失禮貌的用笑聲來帶過，整個過程都被戈麥斯自家的監視器拍下。

戈麥斯事後表示，「當下真的很羞愧，因為這是我第一次見到對方，所以試圖假裝什麼都沒發生，好險新來的鄰居用微笑的方式帶過。但在那之後，大約有一周的時間我都不敢出門了。」

影片被放到網路後，沒想到竟被全球網友瘋傳，不少網友笑稱「如果是我，應該會搬家」、「哈哈哈，直接破冰認識新鄰居了」、「真的超尷尬」、「妳現在是他們最喜歡的鄰居了！」