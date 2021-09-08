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易壅塞路廊改善實施滿月　台南永康+仁德交流道顯成效

▲台南市政府交通局聯手警察局，針對永康、大灣、仁德與新市交流道等的聯外道路，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫，有提高行車速率，減少交通壅塞情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府交通局聯手警察局，針對永康、大灣、仁德與新市交流道等的聯外道路，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫，有提高行車速率，減少交通壅塞情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府交通局聯手警察局，針對永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，以及中西區健康路及大同路等6條路廊，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫，實施首月上午尖峰平均速度已提升14％，下午尖峰平均車速亦增加4％，提高行車速率，減少交通壅塞情況，顯示改善計畫已有成效。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視市區交通壅塞問題，交通局於台南市道安會報專案簡報易壅塞路廊改善計畫實施首月改善成果，經調整幹道綠燈時間、增繪小東路與長榮路口等6處左彎待轉區標線、以及警察局全力動員疏導下，上午尖峰以東門路往仁德交流道方向、中正北路往永康交流道方向等路段有明顯改善，六大路廊平均速度增加14％；下午尖峰則以復興路大灣交流道往市區方向速度增加8％、大同路往東門圓環方向速度增加11％較為顯著，市長黃偉哲也於會中督促市府團隊應持續努力，讓市民確實感受到行車變得更為順暢。

▲台南市政府交通局聯手警察局，針對永康、大灣、仁德與新市交流道等的聯外道路，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫，有提高行車速率，減少交通壅塞情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，第一期改善計畫執行首月已有初步成果，將接續辦理增設左轉專用車道及增繪左彎待轉區標線，降低左轉車輛對車流干擾。智慧交通中心亦建置台南即時路況平台監控6大路廊即時速率與歷史數據變化情形，除可依路況變化適時調整號誌秒數，相關資訊亦置於台南市即時交通資訊網（https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/），方便民眾瞭解改善方案執行績效。

局長王銘德表示，除了市府相關改善作為外，也呼籲用路人，確實遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，共同努力才能營造有序的道路環境，達到改善道路壅塞的目的。

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