搶攻開學網路商機　台北有線電視業者大優惠上網90天免費



▲搶攻開學網路商機，台北市有線電視業者優惠學生上網，最多可免3個月（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



因應9月開學潮，電信和有線電視業者紛紛推出優惠專案，像是接線費減免、設定費免收或線上數位學堂限時免費等優惠，對舊用戶也有免費升速服務，甚至可免費使用3個月（90天）。



台北市的「北都TaipeiNet」宣布9月開始，客戶只要同時申辦寬頻上網及有線電視，可獲免費使用90天優惠，申辦成功加碼再送LINE TV 90天VIP會員序號，而針對原本的北都舊客戶，若覺得只看90天不夠的話，也限量開放舊客戶可以直接以超殺的折扣價購買365天VIP會員序號。



在新北市、高雄市的有線電視業者大豐表示，旗下大大寬頻及高雄大大新寬頻特別推出半年期短合約，同時搭配超值「學生防疫方案」，120M每月只要400元。

「北都TaipeiNet」表示，這一波限定專案共有120M、300M、600M、1G等四種速率可供選擇，平常喜歡逛網頁、社群聊天的客戶，可申辦120M的網速，價格最省CP值最高。



國內新冠肺炎疫情爆發至今已三個月，居家辦公和遠距教學讓固網寬頻需求明顯提升，根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，7月的光纖上網用戶比5月增加5萬5772戶，成長1.18%，已達393萬多戶，預料用戶數還會增加。