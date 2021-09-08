補班小確幸！超商限時3天「特大杯咖啡下殺50元」

▲超商補班日限時咖啡優惠先看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

補班日先別憂鬱！為因應即將到來的中秋假期，本周六（9月11日）為補班日，為撫慰上班族們的心，超商也祭出限時優惠，包括連3天特大杯經典美式、拿鐵2杯最低8折喝，每人限購3組，其中，美式最狂直接下殺不到50元，買到就是省到，另外還有消暑酷繽沙優惠，趕緊先筆記。

全家「補班優惠」來了，9月10日至12日限時3天於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特大杯經典美式2杯99元、特大杯經典拿鐵2杯111元」，每人各品項限購3組，以及「酷繽沙全品項2杯88元」，總限量10萬組，每人限購3組，以單杯換算下來，特大杯美式1杯只要49.5元、拿鐵55.5元、酷繽沙44元，小確幸絕對要領一波。

▲手搖飲CoCo補班日也有拿鐵第2杯半價喝優惠。（圖／CoCo提供）

另，人氣手搖飲「CoCo」也針對補班日祭出限時1天指定飲品優惠，包括「奶茶三兄弟買1送1」，以人氣奶茶作為基底加進布丁、仙草凍、Q彈珍珠等配料，一杯就超有飽足感，以及「拿鐵咖啡第2杯半價」，9月11日當天透過都可訂線上點單即享優惠，數量有限、售完為止。

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