打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

▲韓國超夯多多冰棒台灣也吃得到了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

不用飛出國也吃得到了！橫掃韓國IG版面的「乳酸多多冰棒」台灣超商就能買到，使用紅、綠色的經典養樂多包裝打造復古外型，上頭還印有養樂多插圖，可愛爆表，尤其打開後的冰棒就是一罐養樂多的造型，簡直神還原，預計明（8）日正式開賣。

▲多多冰棒打開後是放大版養樂多造型。

橫掃韓國IG版面的「乳酸多多冰棒」，直接將養樂多變身成冰棒了，且從包裝到內裝通通神還原從小喝到大的復古滋味，特意選用經典紅、綠配色打造可愛外包裝，上頭還有可愛的養樂多圖案，而撕開袋子就能看到放大版多多冰棒，且瓶身造型還免沾手，等冰稍微融化一點就能用吸得吃到清涼養樂多冰沙了，明（8）日起於全家超商正式上市。

▲萊爾富近日也有最新聯名冰品。

另，萊爾富近日也獨家推出4款限量聯名冰品，包括夏天吃最清爽的「黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒」、喜愛濃郁口味的「黑丸仙草厚牛乳雪糕」，2款全台各限量15萬支，粉絲要嚐鮮；同步也找來初韻合作打造「芝士芒果Q奶蓋雪糕」、「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，將奶蓋手搖飲化身清涼雪糕，以上2款各限量10萬支，把握機會吃。

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