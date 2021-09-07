　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

▲▼韓國超夯乳酸多多冰棒全家買得到。（圖／業者提供）

▲韓國超夯多多冰棒台灣也吃得到了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

不用飛出國也吃得到了！橫掃韓國IG版面的「乳酸多多冰棒」台灣超商就能買到，使用紅、綠色的經典養樂多包裝打造復古外型，上頭還印有養樂多插圖，可愛爆表，尤其打開後的冰棒就是一罐養樂多的造型，簡直神還原，預計明（8）日正式開賣。

▲▼韓國超夯乳酸多多冰棒全家買得到。（圖／業者提供）

▲多多冰棒打開後是放大版養樂多造型。

橫掃韓國IG版面的「乳酸多多冰棒」，直接將養樂多變身成冰棒了，且從包裝到內裝通通神還原從小喝到大的復古滋味，特意選用經典紅、綠配色打造可愛外包裝，上頭還有可愛的養樂多圖案，而撕開袋子就能看到放大版多多冰棒，且瓶身造型還免沾手，等冰稍微融化一點就能用吸得吃到清涼養樂多冰沙了，明（8）日起於全家超商正式上市。

▲▼萊爾富最新聯名冰品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富近日也有最新聯名冰品。

另，萊爾富近日也獨家推出4款限量聯名冰品，包括夏天吃最清爽的「黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒」、喜愛濃郁口味的「黑丸仙草厚牛乳雪糕」，2款全台各限量15萬支，粉絲要嚐鮮；同步也找來初韻合作打造「芝士芒果Q奶蓋雪糕」、「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，將奶蓋手搖飲化身清涼雪糕，以上2款各限量10萬支，把握機會吃。

【你可能也想看】

►限時5天買1送1！純白手搖飲「＆TEA」新亮相　必喝海鹽奶蓋系列
►連13天揪團喝爆！CoCo「奶茶三兄弟、星空葡萄買1送1」
►變胖了！全家超Q「胖胖霜淇淋」新登場　全台只有30門市吃得到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／幼兒園群聚匡列燒到台中！　1人至新北接觸遭隔離
張鈞甯媽媽2400字心疼愛女！　「港灣永遠都在，累了就回來吧
比賽輸了！　國二妹脫光「遭友綑綁性侵」
59.5萬劑AZ、捷克捐贈莫德納出關！　指揮中心曝施打規劃
新北取消內用機率大！陳時中「一句話」曝決策關鍵
最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」　被傳染者全是
染疫童曾南下看祖父母！　4人隔離採檢出爐
確診家長2天到店買飲料　85度C停業消毒
快訊／午後熱對流旺！　7縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨賣！點點心豬仔包變身超Q月餅　咬下爆奶皇流沙、楊枝甘露

打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

2021「裙襬澎澎RUN」首次Online！超狂粉紅大禮包限量擁有

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」　熱壓吐司咬下爆起司＋打拋雞

萬華在地團體推「萬華好Way」公益振興禮盒　蝦皮購物贊助折扣券行銷

國民阿嬤陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

王令麟認證的媽媽味　王奶奶祖傳三代私房炸醬麵加料大升級

麥當勞APP下載爆量！網怨「積分沒領到」　業者：9／10補正

【廣編】丹普商品全面8折　指定床墊再享8%滿額優惠

滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

超商獨賣！點點心豬仔包變身超Q月餅　咬下爆奶皇流沙、楊枝甘露

打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

2021「裙襬澎澎RUN」首次Online！超狂粉紅大禮包限量擁有

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」　熱壓吐司咬下爆起司＋打拋雞

萬華在地團體推「萬華好Way」公益振興禮盒　蝦皮購物贊助折扣券行銷

國民阿嬤陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

王令麟認證的媽媽味　王奶奶祖傳三代私房炸醬麵加料大升級

麥當勞APP下載爆量！網怨「積分沒領到」　業者：9／10補正

【廣編】丹普商品全面8折　指定床墊再享8%滿額優惠

滿999送999點、指定商品「買1送1」　量販超市99購物節優惠一次看

韓職明年遇亞運不停賽　確定無夢幻國家隊

台中房價跳升！　8年級買房焦慮只能選「一高二低」

超商獨賣！點點心豬仔包變身超Q月餅　咬下爆奶皇流沙、楊枝甘露

台大麻醉護理師確診「開刀房關閉」　傳人員召回採檢？院方回應了

快訊／新北幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

25歲男存款只剩2萬「該找工作？」　網見1條件傻了：勝過百萬年薪

新東陽採購35年老欉文旦　邀請用路人一起做公益熱心喊「柚」

中職二軍／張皓緯9下再見安　味全3比2逆轉悍將

911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

桃園採2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

消費熱門新聞

爆量！麥當勞APP積分沒領到？業者回應

iPhone 12 Pro殺破價　現省1.8萬

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買1送1

陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

南洋控必吃！超商聯名星馬美食名店

英文名「ROYCE」中一字送巧克力

韓國爆紅「多多冰棒」台灣也買得到

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發殿堂級料理

王奶奶祖傳三代私房炸醬麵　好味飄香70年

萬華在地團體推「公益振興禮盒」蝦皮購物贊助折扣

adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力

超商「咖啡買6送6」只有1天！

更多熱門

相關新聞

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」

泰想吃！超商最新「3款泰式鮮食」

天氣這麼熱，害你沒有胃口嗎？就有超商和米其林一星餐廳聯名推出3款東南亞風味鮮食，除了基本款打拋豬肉飯、麵之外，這次還把打拋醬加進熱壓吐司，一口咬下不僅能吃到辛香開胃的打拋雞肉，還有會牽絲的超濃起司，每口都邪惡到不行，9/8起衝超商開吃了。

手搖飲新開店限時2天喝20元珍奶！

手搖飲新開店限時2天喝20元珍奶！

秋季限定！夢幻「紫薯千層」開吃

秋季限定！夢幻「紫薯千層」開吃

關鍵字：

美食情報韓國超夯乳酸多多冰棒全家

讀者迴響

熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面