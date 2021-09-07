麥當勞APP改版「1優惠功能消失」！網崩潰：還我以前的

▲「麥當勞APP」9月改版升級。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

麥當勞手機APP「麥當勞報報」，近日迎來大改版，更名為「麥當勞」，並祭出下載最高送3500積分可免費換1份「6塊麥克鷄塊套餐」，全新介面雖吸引大批粉絲下載，但也讓不少網友抱怨連連，甚至有用戶指出，更新後從APP抽取的優惠券數量變少。

一名女大生在Dcard發文表示，「這幾天很多人發麥當勞報報的文了，但我還是很想靠北一個點。」她指出，一人一天只能轉一次的轉盤，但麥當勞卻在頁面中多設定了「再玩一次」的按鈕，甚至按下去之後還會被提醒，「你今天轉過了，一天只能轉一次哦。」

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原Po還提到「以前每天早上都會很期待去抽優惠卷，但現在就不想抽了。」除了優惠變少的原因外，每次打開APP都要等很久，讓她不禁發文直呼「哭诶（誒），每天都在裝薯條」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示「轉了好幾天的5積分，今天突然轉到勁辣雞腿堡買一送一，嚇到我」、「那個再玩一次真的很蠢」、「這真的大大減少我想去麥當勞的慾望」、「改版後唯一的好處只有數位點點卡，其他都爛到不行」、「幾乎每天都轉到5積分，氣死」、「每天都還會跳通知領優惠券，根本就沒有東西領阿，到底？」、「還我以前的麥當勞報報」。

本站日前報導，麥當勞APP於今年9月改版升級，祭出下載更新及綁定實體點點卡，最高送3500積分可免費換1份「6塊麥克雞塊套餐」，吸引不少粉絲下載，但因為會員數迅速累積，加上資料量過大，導致部分資料未能及時同步，讓不少用戶反映「沒領到積分」，造成不便，台灣麥當勞深表歉意。