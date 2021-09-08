台灣芒果、荔枝還是進不了紐西蘭　陳吉仲：尊重當地處理

▲防檢局當時表示，芒果沒被入侵，會要求紐西蘭恢復進口。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

紐西蘭原料工業部6月發現一批台灣芒果、荔枝遭東方果實蠅入侵，下令暫停入境。防檢局當時受訪認為「這件事很意外」，荔枝還在調查原因，但芒果沒被入侵，會發函該國要求取消暫停措施，恢復芒果進口。不過，後續到底如何至今沒消沒息，農委會今（7日）表示，截至昨天兩項水果都沒再出口到紐西蘭。

紐西蘭國家廣播電台6月22日指出，當局6月18日在一批自台灣運達紐西蘭的芒果及荔枝中發現幼蟲，隔天確認為東方果實蠅，原料工業部下令暫停這二種水果自台灣入境，已運達邊境貨品直接被扣留，業者可選擇銷毀或運回台灣。據報導，東方果實蠅原生於亞洲，在水中產卵，幼蟲以水果為食，易導致果實腐爛，無法銷售，先前曾在紐西蘭邊境被發現，但從未在該國其他地區現蹤。

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▲紐西蘭原料工業部６月發現一批自台灣荔枝遭東方果實蠅入侵。（圖／農委會提供）



防檢局副局長鄒慧娟當時說，荔枝部分，發生這件事很意外，是首次出現這種事，正在調查發生原因，此批有900公斤，而芒果沒攔截到果實蠅，這批已順利通關，只是該國要求之後暫停進口，我國會立即去函要求取消暫停措施。

時間再往前到今年6月6日，陳吉仲在臉書宣布，台灣荔枝史上首次輸銷紐西蘭傳捷報，首批336公斤輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，創下台灣荔枝鮮果外銷的新紀錄，沒想到，兩週後卻被紐西蘭以發現有害蟲為由暫停進口。

▲陳吉仲臉書發文史上首次，台灣荔枝輸紐合格通關。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

根據農委會公開資訊，今年截至目前，台灣芒果出口到紐西蘭的時間僅6月有1公噸、荔枝4公噸（實際僅300多公斤）。2個多月過去，後續狀況又如何？陳吉仲說，台紐雙方都有共同農業合作會議，會透過此平台的SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫）把問題解決。至於之後是否有順利出口？陳吉仲指出，「檢疫部分遇到這樣的問題，一般來說會尊重當地進口國處理」，但後續檢疫部分，只要符合還是可持續貿易，不會因為單一事件受到影響。

只是到底6月22日後台灣荔枝或芒果有沒有再出口到紐西蘭？記者詢問農委會，得到「6月22日至9月7日都沒有銷紐西蘭紀錄。」回應。農委會進一步說明，今年荔枝是首次出口到紐西蘭，芒果則是出口很多年了，而6月前不是產季，因此能夠出去的量就是少，加上，遇到產季又剛好被紐西蘭禁止。

鄒慧娟今強調，防檢局已提供資料送紐西蘭審查，請紐方恢復我荔枝、芒果輸銷，但紐西蘭目前新冠肺炎四級警戒，人員無法到辦公室上班，將持續催洽，促請紐方儘速同意恢復輸銷。