中秋食尚強檔　田媽媽Fun心好禮提案

▲「田媽媽」由行政院農業委員會輔導，運用在地新鮮的農產品為食材，設計開發具地方特色的風味料理與手工點心。



圖、文／行政院農業委員會提供

八月十五月亮圓，家家戶戶人團圓，中秋送禮表心意，在地健康最多元。中秋節快到了，在臺灣中秋節是僅次於春節的重要傳統節日，也是買份禮物向親友表達心中謝意的最佳時刻，因此擅長烘焙又注重健康的田媽媽們，特別推出了多款用在地嚴選當令新鮮食材精心製作而成的中秋伴手禮品，讓想要佳節送禮的朋友們，有更好、更貼心的選擇。趕快上農業易遊網（https://reurl.cc/Q91p85）查詢訂購。

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田媽媽最強陣容 百變風味、保證美味



「田媽媽」是由行政院農業委員會輔導，運用在地新鮮的農產品為食材，設計開發具地方特色的風味料理與手工點心。而每年一推出就廣受消費者搶購、好評不斷的田媽媽中秋伴手禮品，不僅包含了在地食材的新鮮及「三低一高」的健康概念、愛護家人的心意，也是農委會特別推薦給大家的幸福好滋味！

中秋節送禮，對親友及事業夥伴表達心意是重要的事，尤其在疫情期間，大家鮮少相見，禮輕情意重，秋節禮品顯得格外重要。要美味、要健康，選田媽媽就對了！不論是應景的月餅，還是臺灣傳統的特色糕點，都是田媽媽們用心製作、融入健康概念的道地好滋味，品嚐一口、甜在心底，餽贈親友、祝福健康、幸福無限！

今年田媽媽的中秋禮品相當多元，有許多創意送禮的新選擇：嘉義「柿菓子手作烘焙坊」的「Q餅、蜂蜜核桃派」純手工製作，香氣逼人、新意十足。臺中百年餅藝「麻芛糕餅工作坊」的「麻芛松子酥、綿密狀元糕」等，使用臺中鄉間常見的新鮮翠綠麻芛作為主角，融入各式糕點中，滋味絕妙，不可不嚐。「新屋庄米點烘焙坊」有臺灣人記憶中的好味道－傳統「蛋黃酥、綠豆椪」等，充滿濃濃古味，最適合佳節獻禮。還有「鹽水意麵工坊」採用繁複的日曬法做出口感Q彈意麵，特別推出方便自煮的拌麵禮盒，送到親友手裡，傳遞關懷與滿滿情意。

各種田媽媽獨家在地特色及口味，無論是遊子返鄉或是送禮，一份散發臺灣在地美味且時尚大方的「田媽媽中秋禮」，正是今年撫慰疫情苦悶、讓人感受到一份溫馨及溫暖的好心意。

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