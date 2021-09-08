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台中2空姐密切接觸染Delta機師　1解隔3採陰！她與家人周四採檢

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮機師突破性染Delta，台中2空姐密切接觸1人3採解隔。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者游瓊華／台中報導

長榮航空三名機師「突破性感染」Delta變異株，連機師兒子也確診，讓全台再度如臨大敵。台中2名空姐也因接觸機師，先後遭匡列隔離採檢，其中接觸案16119、在桃園集中檢疫所隔離的空姐，3次採檢都陰性，其與家人昨都已經解隔離。衛生單位也透露，空姐與機師之間接觸僅限於「機艙」，機艙外並無重複足跡，外界不必過度聯想。

除了桃園隔離空姐已經解隔離，另一位與案16120機師接觸、於台中集中檢疫的29歲空姐以及空姐的2位家人預計明（9）日採檢。

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衛生局表示，案16119機師接觸的空服員，8月23日飛馬尼拉時與確診機師接觸，9月3日已在桃園集中檢疫所隔離，機組員住在台中市的7個家人也被通知前往南投集中檢疫所檢疫，昨（7）日採檢陰性解隔離。

另外，戶籍在台中的29歲空服員與案16120機師8月30日去程(台灣飛往澳洲布里斯本)同航班，機組員9月1日由澳洲布里斯本回台，入境採檢為陰性，也回台中住家，由於機師確診案被擴大匡列為密切接觸者，因此該名機組員的2名同住家人也被列為接觸者，住進集中檢疫所隔離並採檢，明日採檢結果若為陰性也可出關。

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