熟女抱嬰照片曝光　屁孩裝檢察官騙砲！一查前科讓她驚呆

▲蔡姓渣男年僅24歲，卻謊稱是35歲的離職檢察官，對多名熟女騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名蔡姓男子，謊稱富二代、35歲的離職檢察官，他成立股友群組，從中挑選多金的熟女下手追求，騙財騙色，還陸續讓被害女子生下四個小孩，夜路走多了，其渣男行為被踢爆，那些曾把他當成良人的熟女們才知道，蔡男不但沒當過檢察官，他大學都沒念畢業，而且曾經因槍砲、詐欺被判刑，更扯的是，看了判決書，才知道「老公」只是個24歲的小屁孩！

上個月中旬，家住台北的40歲女子A小姐，抱著才2個月大的女嬰，跑到雲林北港一間金紙香燭店，尋找孩子的爸蔡姓男子。當時，蔡男正摟著另一名女子在樓上睡覺，A小姐衝到房門口，都看見女人的鞋子了，但他就是不肯出來。令A小姐更痛心的是，蔡的長輩絲毫不憐惜她懷裡的孩子是蔡家骨肉，不但推得一乾二淨，甚至出言諷刺。

▲A小姐為蔡男生下女兒，蔡卻一再推託、避不見面。

▲A小姐（右）為蔡男生下女兒（左），還被騙了1百多萬元。

A小姐告訴本刊，蔡姓男子自稱「蔡○涵」，但這只是他行騙江湖的假名，他原名「蔡○諺」，後來又改名「蔡○庭」，二人還在熱戀時，A小姐發現男友身分證上的名字不是蔡○涵，於是追問，結果他謊稱證件改名太麻煩，而且他名下一大堆不動產，都得逐一更改，所以才一直拖著沒去變更。

蔡男的謊言不只這些，A小姐表示，她是在網路股票討論版認識蔡，後來加入他的報明牌群組，蔡自稱畢業於東吳大學法律系，應屆考上司法官，當了幾年檢察官後，覺得公務員生活太無聊而離職，反正家裡有錢，於是以股票操盤為業。

▲蔡男與其他3名被害熟女分別生下3個兒子。（已經變裝處理，讀者提供）

▲蔡男與其他3名被害熟女分別生下3個兒子。（已經變裝處理，讀者提供）

▲蔡男與其他3名被害熟女分別生下3個兒子。（已經變裝處理，讀者提供）

其實，蔡男不僅沒當過檢察官，還曾涉及二起刑案。他在某私立大學念書時，就曾觸犯槍砲罪，遭判緩刑，大學肄業後，他又假冒某投資公司股東，搭上網路認識的熟女，以代操股票為幌子騙錢，結果被依詐欺罪判拘役59天。

A小姐說，她上網查判決書才知道真相，更讓她震驚的是，蔡男跟她在一起時才23歲，當時蔡自稱35歲，而年近40的A小姐身材嬌小，又有一副娃娃臉，看來比實際年齡小，二人還算登對，萬萬沒想到女兒的爸，竟是個小屁孩！

還有更扯的，A小姐後來懷了蔡男的骨肉，即將臨盆時，蔡必須入伍服四個月兵役，他竟謊稱部隊教育召集，但教召哪有4個月的，他又編謊言說，當年服兵役時，因考上司法官，所以國防部立刻讓他提前退役，後來他不幹檢察官了，必須補服役期，A小姐沒當過兵，傻傻相信情郎的謊言。

股票群組的友人看不下去，私下告訴A小姐，蔡在群組裡劈腿數女，且已跟3名女子生下3個小孩，A小姐是第四個，群友甚至傳來小孩的照片，要她清醒一點。

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